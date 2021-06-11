На этой неделе «Кур'ер» писал об обращениях жителей агрогородка Лучники и деревни Селище. Жительница Лучников возмущалась, что в магазине нет молока, зато спиртное есть всегда, что в местном ДК для пожилых ничего нет. Пенсионерка из Селище рассказала о движении по деревенской улице сельхозтехники, которая поднимает тучи пыли.

«Кур'ер» поговорил с председателем Знаменского сельисполкома, заведующей Лучниковским центром культуры и заведующей магазином в Лучниках. Вот что они рассказали.

«Эта проблема существует годами»

«Женщина из деревни Селище, которая к вам обращалась, к нам приходила, — сказала Ольга Долбик, председатель Знаменского сельисполкома. — Эта проблема (пыль от проходящей по деревенской улице сельхозтехники — Прим. ред) существует годами. Мастерские, куда постоянно ездит техника, расположены в конце этой улицы. Когда она едет, то пыль стоит столбом. С руководителем сельхозпредприятия мы периодически ведём об этом разговор.

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Пробовали поливать. Но так проблему не решить. Чтобы не было пыли, воду надо лить днём и ночью. Летом раз — и высохло. Это не выход. Поливать тогда надо постоянно, чтобы улица всегда была мокрая.

Сельисполком отвечает за состояние улицы, поэтому мы обращаемся при необходимости в Слуцкое ЖКХ. Они заключают договор с ДРСУ, и те проводят необходимые работы: ремонтируют, профилируют, подсыпают дорогу.

Мы эту проблему видим. Но как председатель сельисполкома я её не решу: асфальт не положу и объездную дорогу не сделаю, у меня на это нет средств. Вокруг населённого пункта, впритык к огородам идут поля. Чтобы там ездила техника, там нужно проложить дорогу. Техники очень много, она большегрузная. Сельхозпредприятие в одиночку этот вопрос не решит. Должны приехать специалисты, посмотреть. В решении данной проблемы необходим комплексный подход.

Если будет обращение жителей, я его перенаправлю в райисполком и буду держать на контроле".

«Объединений или кружков для пожилых у нас нет»

«Объединений или кружков для пожилых у нас нет, — рассказала Вероника Кузьмицкая, заведующая Лучниковским центром культуры. — У нас есть хор и инструментальный ансамбль. Туда могут ходить как молодые, так и пожилые, но они должны уметь петь или играть на музыкальных инструментах. Мы планируем создать любительский клуб для пожилых в этом году».

Жительница Лучников жаловалась, что сложно узнать, какие мероприятия проходят в Центре культуры. На это заведующая пояснила, что доски для объявлений о мероприятиях как таковой нет. «Объявления, как правило, расклеиваем на магазине, на остановке, на амбулатории и общежитии», — сказала она.

«Молока не было два дня»

«Поступления молока обычно каждый день. Два дня молока не было, в среду и в четверг. Были проблемы на сыркомбинате, поэтому нам не привозили два дня, — сказала заведующая магазином „Родны Кут“ в агрогородке Лучники. — В пятницу эта женщина [которая жаловалась] пришла утром, молоко ещё тоже не привезли. Я ей объясняла, что молоко будет, но не знаю точно, в какое время. Обычно у нас проблем нет».