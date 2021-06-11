Кто и почему читает «Кур`ер»: Оксана Станкевич, кондитер из Марьиной Горки, Слуцк
Сейчас трудно найти человека, у которого нет телевизора, телефона или компьютера. Однако люди всё равно предпочитают брать в руки газету, книгу или журнал. Ведь это позволяет отвлечься от собственных мыслей, мнений, проблем. Кстати, если вы не знали, то ответственность за публикацию и требования к газетной статье намного выше, чем в интернете. Фото предоставлено героиней