Как работают пункты вакцинации против COVID-19 в Слуцке. Расписание

Вакцинация против коронавируса проводится в двух местах — поликлинике и медколледже, сообщает сайт Слуцкой больницы.



1. Поликлиника

Вакцинация во взрослой поликлинике проводится в кабинете № 215:

ежедневно в рабочие дни — с 9.00 до 19.30;

в субботу — с 9.00 до 14.30.

Предварительно надо взять амбулаторную карту в регистратуре.

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2. Медколледж

Вакцинация в здравпункте медицинского колледжа проводится:

ежедневно в рабочие дни — с 12.00 до 15.00, с 15.30 до 19.00.