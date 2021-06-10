Как работают пункты вакцинации против COVID-19 в Слуцке. Расписание

Отдел новостей
-
0

Вакцинация против коронавируса проводится в двух местах — поликлинике и медколледже, сообщает сайт Слуцкой больницы.


1. Поликлиника

Вакцинация во взрослой поликлинике проводится в кабинете № 215:

  • ежедневно в рабочие дни — с 9.00 до 19.30;
  • в субботу — с 9.00 до 14.30.

Предварительно надо взять амбулаторную карту в регистратуре.

Реклама

2. Медколледж

Вакцинация в здравпункте медицинского колледжа проводится:

  • ежедневно в рабочие дни — с 12.00 до 15.00, с 15.30 до 19.00.

Предварительно на вакцинацию можно записаться по телефону 7 17 44 или на сайте Слуцкой ЦРБ — форма здесь.