Как работают пункты вакцинации против COVID-19 в Слуцке. Расписание

Вакцинация против коронавируса проводится в двух местах — поликлинике и медколледже, сообщает сайт Слуцкой больницы.
1. Поликлиника
Вакцинация во взрослой поликлинике проводится в кабинете № 215:
- ежедневно в рабочие дни — с 9.00 до 19.30;
- в субботу — с 9.00 до 14.30.
Предварительно надо взять амбулаторную карту в регистратуре.
2. Медколледж
Вакцинация в здравпункте медицинского колледжа проводится:
- ежедневно в рабочие дни — с 12.00 до 15.00, с 15.30 до 19.00.
Предварительно на вакцинацию можно записаться по телефону 7 17 44 или на сайте Слуцкой ЦРБ — форма здесь.