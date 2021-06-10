«Жизнь — Отечеству! Честь — никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

Александра Шагойко
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В четверг, 10 июня, в Минском областном кадетском училище, который находится в Слуцке, в десятый, юбилейный, раз отгремел выпускной. Смотрите фото с мероприятия.

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)
Фотографии: Александра Шагойко

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото) «Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото) «Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

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«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото) «Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото) «Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото) «Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото) «Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото) «Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото) «Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото) «Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото) «Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото) «Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото) «Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото) «Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото) «Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото) «Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото) «Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото) «Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото) «Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото) «Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)