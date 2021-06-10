Разрыв сетчатки, ранения глаза, злокачественная глаукома… Какие проблемы решают витреоретинальные операции на глазах

Наши глаза — сложный орган, который подвержен немалому числу заболеваний. Такие недуги, как катаракта, решаются достаточно быстрыми процедурами. Но более сложные случаи — разрыв или отслоение сетчатки, проникающие ранения глаз, требуют высокого уровня подготовки врачей и большого опыта в проведении особой категории операций — витреоретинальных.

Какие проблемы решают эти операции, в чем их особенность, нам рассказал главный врач Центра микрохирургии глаза «ВОКА», кандидат медицинских наук, офтальмолог высшей категории с 20-летним стажем Павел Васильевич Беляковский.

Реклама

— Павел Васильевич, каких пациентов помогает исцелять витреоретинальная хирургия?

Есть целый ряд заболеваний и травм, которые излечиваются в процессе витреоретинальной хирургии. Это, например, гемофтальм, когда производится удаление пропитанного кровью стекловидного тела.

Также это отслойка сетчатки на фоне разрывов. При этом хирург удаляет стекловидное тело с тяжами, вызывающими натяжение сетчатки и приводящими к разрывам. Затем сетчатку укладываются на свое место, а разрывы блокируются лазером.

Это и вывих хрусталика в стекловидное тело. В этом случае хирург удаляет хрусталик с поврежденным стекловидным телом и имплантирует мягкий искусственный хрусталик.

Также витреоретинальные операции применяются при диабетической ретинопатии. В этом случае удаляется измененное стекловидное тело с последующим удалением пролиферативной ткани и спаек на сетчатке.

При злокачественной глаукоме хирург удаляет стекловидное тело, восстанавливает физиологический баланс, снижая нагрузку на задний отрезок глаза.

Пациенты с проникающими ранениями с внутриглазным инородным телом тоже проходят через витреоретинальную операцию. Здесь удаляется инородное тело, устраняется стекловидное тело со сформированными фиброзными тяжами, вызывающими натяжение сетчатки. Таким образом предотвращается отслойка сетчатки.

Какие методы витреоретинальной хирургии существуют?

Основной метод — микроинвазивная витрэктомия. Микро означает, что внедрение во внутренние структуры глаза минимальное и очень деликатное.

В зависимости от патологии, которую необходимо устранить, может дополнительно применяться несколько процедур. Для тех, кто хочет знать больше, перечислю некоторые из них:

эндолазеркоагуляция — отграничение разрывов сетчатки специальным лазерным зондом,

пилинг/удаление мембран сетчатки с помощью специальных микропинцетов,

тампонада сетчатки (замена удаленного стекловидного тела) на специальные растворы и смеси.

Есть также процедура введения обогащенной тромбоцитами плазмы аутокрови пациента, заранее приготовленной по специальной технологии. Она вводится в полость глаза на центральные и периферические разрывы для улучшения восстановления ультратонких структур сетчатки.

Есть ли противопоказания для проведения витреоретинальных операций?

Да, есть ряд противопоказаний. Один из факторов отказа пациенту в операции — бесперспективность в плане последующего результата.

Это означает, что проблема появилась давно, но человек, к сожалению, своевременно не обращался к врачу, и на момент обращения у него уже есть необратимые повреждения. Например, отслоенная сетчатка, погиб зрительный нерв на фоне той же глаукомы, произошла атрофия зрительного нерва.

Также относительным противопоказанием может быть катаракта. В этом случае ее необходимо устранить, проведя факоэмульсификацию с имплантацией искусственного хрусталика, а затем перейти к проблеме заднего отрезка глаза.

Помутнения роговицы или бельма, возникшие из-за ранее перенесенных воспалительных заболеваний, могут создать серьезную проблему и даже невозможность своевременного проведения витреоретинальной хирургии.

Если у пациента тяжелое общесоматическое состояние или есть хронические заболевания в стадии обострения, которые могут привести к неблагоприятным последствиям, то это также может быть противопоказанием.

Поэтому врачи оценивают картину в целом, выясняют наличие отягощающих факторов, которые во время и после хирургии увеличивают риск осложнений.

Важно знать: к моменту проведения операции не должно быть острых заболеваний.

Нужно ли ложиться в стационар для проведения операции?

Обычно нет необходимости в госпитализации. Пациент, например, в нашем центре проводит в день операции 2−4 часа, в зависимости от сложности и длительности хирургии. И это включая предоперационную подготовку и обязательное послеоперационное наблюдение.

Затем пациент возвращается домой. Сразу после операции может беспокоить незначительная резь в глазах, которая проходит в течение 2−3 часов или к утру следующего дня.

В первые дни после операции пациент находится под тщательным наблюдением врача-офтальмолога.

Самому пациенту в течение месяца важно придерживаться определенных правил, оберегать послеоперационную зону, чтобы исключить возможность негативного воздействия. Через месяц часть ограничений снимаются, и человек может вести более привычный образ жизни.

Как проходит восстановление после витреоретинальных операций?

Восстановление происходит постепенно, в сроки, которые зависят от объема повреждения сетчатки до операции и сроков обращения пациента для проведения операции.

Как правило, время реабилитации может занимать от месяца до полугода. В течение этого периода пациент периодически проходит обследования для корректировки лечения.