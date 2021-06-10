В Слуцке возле ТЦ «Маяк» устанавливают «Табакерку». Фотофакт

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Рядом с ТЦ «Маяк» в Слуцке в четверг, 10 июня, устанавливают «Табакерку». Фото в редакцию «Кур'ера» прислала читательница.

В Слуцке возле ТЦ «Маяк» устанавливают «Табакерку». Фотофакт
Фото предоставлено читательницей