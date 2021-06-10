Новое поступление товаров и горячие акции! Приглашаем за покупками в универмаг «Слуцк»

В секции «Товары для уюта» новое поступление турецких ковров.
Подушек с наполнителем пух, перо.
Скатертей и тканей «Моготекс».
Секция «Хозтовары» предлагает обновленный ассортимент клеенки столовой
Хороший выбор летней обуви «Шаговита» предлагает секция «Детский мир».
Горячая скидка на одежду ОАО «Элема» -10 и 11 июня — 25%.
В секции «Женская одежда» новое поступление одежды для офиса и отдыха «Леди текс» — каждую пятницу, субботу, воскресенье скидка 25% на весь ассортимент, а на отдельные модели действует скидка 30% ежедневно.
Женские трикотажные изделия ТМ «Ромгиль», отдельные модели, со скидкой 30%.
В секции «Женское белье» на ряд моделей корсетных изделий и белья «Марк Формэль» — акционная цена!
Приглашаем за покупками.
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