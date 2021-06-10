Новое поступление товаров и горячие акции! Приглашаем за покупками в универмаг «Слуцк»

В секции «Товары для уюта» новое поступление турецких ковров.

Подушек с наполнителем пух, перо.Скатертей и тканей «Моготекс».

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Секция «Хозтовары» предлагает обновленный ассортимент клеенки столовой

Хороший выбор летней обуви «Шаговита» предлагает секция «Детский мир».

Горячая скидка на одежду ОАО «Элема» -10 и 11 июня — 25%.В секции «Женская одежда» новое поступление одежды для офиса и отдыха «Леди текс» — каждую пятницу, субботу, воскресенье скидка 25% на весь ассортимент, а на отдельные модели действует скидка 30% ежедневно.Женские трикотажные изделия ТМ «Ромгиль», отдельные модели, со скидкой 30%.

В секции «Женское белье» на ряд моделей корсетных изделий и белья «Марк Формэль» — акционная цена!

Приглашаем за покупками.

УНП 600 154 568 КУП «Универмаг Слуцк»