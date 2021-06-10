Спортсмены Слуцкой СДЮШОР успешно выступили на соревнованиях по лёгкой атлетике

26−27 мая в первенстве Минской области по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2004−2005 г. р. приняли участие воспитанники Слуцкой СДЮШОР. О том, какие места заняли юные спортсмены, написал «Слуцкі край».

Победители и призёры:

Алина Гаврилович — 1 место — бег 100 м с/б;

— 1 место — бег 100 м с/б; Дарья Серяго — 1 место — бег 400 м с/б;

— 1 место — бег 400 м с/б; Кирилл Дудкин — 3 место — метание копья;

— 3 место — метание копья; Егор Трафимчик — 3 место — тройной прыжок;

— 3 место — тройной прыжок; Илья Поздняков — 3 место — бег 400 м с/б;

— 3 место — бег 400 м с/б; Егор Барбутько — 3 место — толкание ядра;

— 3 место — толкание ядра; Дарья Долбик — 3 место — метание копья.

3−4 июня слуцкие легкоатлеты принимали участие в спартакиаде школьников Минской области по лёгкой атлетике.

Победители и призёры:

Алексей Доманский — 1 место — бег 1000 м и 3 место — бег 2000 м;

— 1 место — бег 1000 м и 3 место — бег 2000 м; Анастасия Станкевич — 1 место — прыжок в длину, 2 место — метание диска;

— 1 место — прыжок в длину, 2 место — метание диска; Александра Капариха — 3 место — пятиборье;

— 3 место — пятиборье; Ксения Варона — 2 место — прыжок в высоту и бег 300 м с/б;

— 2 место — прыжок в высоту и бег 300 м с/б; Виктория Сурма — 2 место — толкание ядра;

— 2 место — толкание ядра; Евгения Вечер-Ковалевская — 3 место — метание диска и толкание ядра;

— 3 место — метание диска и толкание ядра; Максим Мирончик — 2 место — тройной прыжок;

— 2 место — тройной прыжок; Арсений Петрович — 3 место — прыжок в длину.

А 8 и 9 июня ребята принимали участие в Олимпийских днях молодёжи Минской области по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2004 и 2005 г. р.

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Победители и призёры: