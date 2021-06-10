Спортсмены Слуцкой СДЮШОР успешно выступили на соревнованиях по лёгкой атлетике

26−27 мая в первенстве Минской области по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2004−2005 г. р. приняли участие воспитанники Слуцкой СДЮШОР. О том, какие места заняли юные спортсмены, написал «Слуцкі край».
Победители и призёры:
- Алина Гаврилович — 1 место — бег 100 м с/б;
- Дарья Серяго — 1 место — бег 400 м с/б;
- Кирилл Дудкин — 3 место — метание копья;
- Егор Трафимчик — 3 место — тройной прыжок;
- Илья Поздняков — 3 место — бег 400 м с/б;
- Егор Барбутько — 3 место — толкание ядра;
- Дарья Долбик — 3 место — метание копья.
3−4 июня слуцкие легкоатлеты принимали участие в спартакиаде школьников Минской области по лёгкой атлетике.
Победители и призёры:
- Алексей Доманский — 1 место — бег 1000 м и 3 место — бег 2000 м;
- Анастасия Станкевич — 1 место — прыжок в длину, 2 место — метание диска;
- Александра Капариха — 3 место — пятиборье;
- Ксения Варона — 2 место — прыжок в высоту и бег 300 м с/б;
- Виктория Сурма — 2 место — толкание ядра;
- Евгения Вечер-Ковалевская — 3 место — метание диска и толкание ядра;
- Максим Мирончик — 2 место — тройной прыжок;
- Арсений Петрович — 3 место — прыжок в длину.
А 8 и 9 июня ребята принимали участие в Олимпийских днях молодёжи Минской области по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2004 и 2005 г. р.
Победители и призёры:
- Илья Поздняков — 1 место — бег 400 м с/б и 3 место бег 400 м;
- Егор Трафимчик — 3 место — тройной прыжок;
- Алина Гаврилович — 1 место — прыжок в высоту, 2 место — толкание ядра и метание копья;
- Дарья Серяго — 2 место — бег 400 м с/б;
- Дарья Долбик — 3 место — метание копья.