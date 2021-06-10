В Слуцкой поликлинике закончился второй компонент вакцины «Спутник V». Когда его привезут

В редакцию «Кур'ера» позвонила читательница. Она рассказала, что в четверг, 10 июня, пришла в поликлинику, чтобы привиться второй дозой «Спутник V», а ей сказали, что вакцина закончилась и привезут её только на следующей неделе.



Как пояснил «Кур'еру» Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ, «сейчас второй компонент вакцины снимают с карантина». Когда он появится, медики сообщат пациентам.

Минздрав сообщил, что они ожидают из России разрешение на использование 180 тысяч доз второго компонента «Спутник V», разлитого «Белмедпрепаратами». Планируется, что в гражданский оборот эта вакцина поступит к концу недели.

Реклама

По словам главврача, второй дозой не обязательно прививаться через 21 день. Это минимальный срок, который нужен для восстановления иммунной системы.

«Если срок будет чуть больше, ничего в этом страшного нет. Главное, чтобы у нас не было столпотворения, — говорит Олег Ленсиков. — По современным данным, пожилым людям надо делать даже больший перерыв между первой и второй дозами. Можно разносить вакцинацию на период до 90 дней. Некоторые пишут, что до 4-х месяцев».

Про заболеваемость COVID-19 в Слуцке

По словам Олега Лесникова, в Слуцке идёт значительное снижение заболеваемости коронавирусом. Сейчас она почти на уровне конца апреля 2020 года. В больнице работают три «ковидных» отделения, загружены они не полностью.