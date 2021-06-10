В Слуцке милиция начала проверять места, запрещённые для купания. Рейды продолжатся всё лето и, кроме предупреждений, будут штрафы

Анастасия Улащик
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В Слуцке милиция начала проверять места, запрещённые для купания. Рейды продолжатся всё лето и, кроме предупреждений, будут штрафы
Фотографии: Слуцкий РОВД для kurjer.info

Сотрудники ИДН Слуцкого РОВД решили проверить места, запрещённые для купания в нашем районе. И вот что вышло.

Купаться в Слуцком районе можно только в двух местах

«Пришли каникулы, на улице потеплело и… Конечно же, дети двинулись купаться. Правда, не там, где надо. И зачастую родители даже не в курсе, — рассказал «Кур'еру» Александр Дедок, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Слуцкого РОВД. — И всё это несмотря на то, что сотрудники ИДН во всех учреждениях образования Слуцкого района провели профилактическую работу: поговорили практически со всеми ребятами, учителями, чтобы предупредить несчастные случаи на воде…

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Согласно решению райисполкома, купаться в Слуцком районе можно только в двух местах — пляж в 11-м городке, водохранилище Рудня. Там санитарно-эпидемиологические нормы соответствуют предъявляемым требованиям. И вы, как минимум, не подцепите ни неприятные кожные заболевания, ни пищеварительные отравления. Также эти места специально обустроены.

Рейды будут продолжаться всё лето

Так, в среду, 9 июня, участковые инспекторы ИДН проверили так называемый «танковый мост», что за Михайловской церковью. Это любимое место молодёжи и с нашей точки зрения опасное — оно находится в жилой зоне, там есть шлюз, с которого несовершеннолетние прыгают в воду. И хорошо, что пока везёт, пока не произошло несчастного случая. А кто-то упорно его ждёт, к сожалению… Из года в год, сколько ни проси, ни повторяй, ни предупреждай и ни наказывай, там полно подростков.

И кого мы там увидели, когда приехали? Детей, которым по 10−13 лет. То есть тех, кто не готовится к экзаменам и в принципе, как мы поняли, ничем не занят. Рейд к тому же показал, что ребята были в курсе, что купаться в этом месте нельзя.

Ребят мы передали родителям, которые, к слову, не знали, где находятся их дети и чем они занимаются.

В Слуцке милиция начала проверять места, запрещённые для купания. Рейды продолжатся всё лето и, кроме предупреждений, будут штрафы В Слуцке милиция начала проверять места, запрещённые для купания. Рейды продолжатся всё лето и, кроме предупреждений, будут штрафы

На первый раз мы взрослых просто предупредили, очередной раз провели профилактическую беседу. Попросили их контролировать своих детей, найти им занятие.

Если ребёнок пришёл домой мокрый, а дождя на улице не было, узнайте, где он был и чем занимался. Ведь мы не хотим никого наказывать, мы пытаемся предупредить несчастный случай.

Рейды будут продолжаться всё лето.

Административная ответственность

И напоследок хочу напомнить, что купание в запрещённых местах — административная ответственность. То есть в данном случае ребёнок совершает противоправное действие. И в КоАП есть такая статья, как «Невыполнение обязанностей по воспитанию детей». Это значит, что такое происшествие не пройдёт незамеченным. Родителей могут привлечь к ответственности.

Также о подобных случаях РОВД уведомляет комиссию по делам несовершеннолетних Слуцкого райисполкома. После чего родителей и детей вызывают на беседу, где рассматриваются причины и последствия происшествия. Комиссия может вынести решение установить контроль — вплоть до года с ежемесячным отчётом о проводимых мероприятиях с семьёй. Это делается для того, чтобы не допустить повторения подобного случая как со стороны взрослых, так и детей".