В Слуцке милиция начала проверять места, запрещённые для купания. Рейды продолжатся всё лето и, кроме предупреждений, будут штрафы

Сотрудники ИДН Слуцкого РОВД решили проверить места, запрещённые для купания в нашем районе. И вот что вышло.

Купаться в Слуцком районе можно только в двух местах

«Пришли каникулы, на улице потеплело и… Конечно же, дети двинулись купаться. Правда, не там, где надо. И зачастую родители даже не в курсе, — рассказал «Кур'еру» Александр Дедок, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Слуцкого РОВД. — И всё это несмотря на то, что сотрудники ИДН во всех учреждениях образования Слуцкого района провели профилактическую работу: поговорили практически со всеми ребятами, учителями, чтобы предупредить несчастные случаи на воде…

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Согласно решению райисполкома, купаться в Слуцком районе можно только в двух местах — пляж в 11-м городке, водохранилище Рудня. Там санитарно-эпидемиологические нормы соответствуют предъявляемым требованиям. И вы, как минимум, не подцепите ни неприятные кожные заболевания, ни пищеварительные отравления. Также эти места специально обустроены.

Рейды будут продолжаться всё лето

Так, в среду, 9 июня, участковые инспекторы ИДН проверили так называемый «танковый мост», что за Михайловской церковью. Это любимое место молодёжи и с нашей точки зрения опасное — оно находится в жилой зоне, там есть шлюз, с которого несовершеннолетние прыгают в воду. И хорошо, что пока везёт, пока не произошло несчастного случая. А кто-то упорно его ждёт, к сожалению… Из года в год, сколько ни проси, ни повторяй, ни предупреждай и ни наказывай, там полно подростков.

И кого мы там увидели, когда приехали? Детей, которым по 10−13 лет. То есть тех, кто не готовится к экзаменам и в принципе, как мы поняли, ничем не занят. Рейд к тому же показал, что ребята были в курсе, что купаться в этом месте нельзя.

Ребят мы передали родителям, которые, к слову, не знали, где находятся их дети и чем они занимаются.

На первый раз мы взрослых просто предупредили, очередной раз провели профилактическую беседу. Попросили их контролировать своих детей, найти им занятие.

Если ребёнок пришёл домой мокрый, а дождя на улице не было, узнайте, где он был и чем занимался. Ведь мы не хотим никого наказывать, мы пытаемся предупредить несчастный случай.

Рейды будут продолжаться всё лето.

Административная ответственность

И напоследок хочу напомнить, что купание в запрещённых местах — административная ответственность. То есть в данном случае ребёнок совершает противоправное действие. И в КоАП есть такая статья, как «Невыполнение обязанностей по воспитанию детей». Это значит, что такое происшествие не пройдёт незамеченным. Родителей могут привлечь к ответственности.

Также о подобных случаях РОВД уведомляет комиссию по делам несовершеннолетних Слуцкого райисполкома. После чего родителей и детей вызывают на беседу, где рассматриваются причины и последствия происшествия. Комиссия может вынести решение установить контроль — вплоть до года с ежемесячным отчётом о проводимых мероприятиях с семьёй. Это делается для того, чтобы не допустить повторения подобного случая как со стороны взрослых, так и детей".