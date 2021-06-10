Приём документов в вузы начнётся с 20 июля. И когда закончится вступительная кампания

Приём документов в белорусские вузы начнётся 20 июля. Об этом рассказала Ремма Герловская, консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Министерства образования, пишет БелТА.

«В этом году 20 июля начинается подача документов на бюджетную и платную формы обучения для лиц, которые будут сдавать внутренние вступительные испытания», — сказала Ремма Герловская.

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Общие сроки приёма документов заканчиваются 26 июля, а на сельскохозяйственные специальности на дневную форму — 28 июля. Такая же ситуация и с подачей документов на платную форму обучения.

9 августа закончится приём документов абитуриентов, поступающих на платной основе, а для абитуриентов, которые выбирают для себя сельское хозяйство, — 10 августа.

Зачисление на бюджет планируется провести до 5 августа, а закончить вступительную кампанию в вузы — 11 августа зачислением на платную форму.

«В этом году 50 учреждений высшего образования осуществляют приём более чем по 340 специальностям, открыто более 20 новых специальностей в вузах, из них четыре являются абсолютно новыми», — подчеркнула Ремма Герловская.