Россия не планирует открывать наземную границу с Беларусью для свободного передвижения. Посол РФ объяснил почему

Россия пока не будет открывать наземную границу с Беларусью для свободного передвижения, пишет «Комсомолка». Такое заявление в четверг, 10 июня, сделал посол РФ в Минске Евгений Лукьянов.

По его словам, право пересечения границы регламентировано соответствующим постановлением, пока оно отменено не будет.

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— Здесь главный начальник госпожа [Анна] Попова, наш главный санитарный врач, — пояснил дипломат, его цитирует ТАСС.

Напомним, что о закрытии границ 16 марта прошлого года заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Это было связано с распространением коронавируса в мире.