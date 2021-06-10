«ОПГ г. Слуцка», или Народная новость, как «два директора кафе средь бела дня напали на своего бывшего работника»

Редакция публикует около 20% народных новостей, которые нам присылают читатели через форму «Сообщить новость».

Почему некоторые сообщения читателей не публикуются:

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некоторые из них становятся поводом сделать журналистский материал,

факты, изложенные в сообщениях автора, не подтверждаются,

новость слабо относится к нашей жизни, к читателям.

Вот как раз сегодня ночью появился свежий пример «народной новости», факт которой можно подтвердить или после обращения сторон в правоохранительные органы, или уже после суда. Или же если обе стороны сами решат вынести свои отношения в публичное пространство.

Суть такая. Автор народной новости под заголовком «ОПГ г. Слуцка» утверждает, что 8 июня в 12.40 возле центральной аптеки Слуцка на бывшего работника одного из частных кафе «было совершено нападение». И, как заявляет читатель, «нападавшими оказались директора того самого кафе…» Указываются их фамилии, название кафе и обращается внимание: «не боятся видеокамер», всё было «средь бела дня», звучали угрозы «расправы над семьёй», были ссылки на связи в структурах «и многое другое…»

Почему такая новость не может быть опубликована в чистом виде, как это бывает с многими обращениями читателей?

Во-первых, нужно подтвердить сам факт нападения или убедиться, что утверждения об этом факте весомые. Например, нужны записи с камер видеонаблюдения, слова свидетелей, документальное подтверждение (скажем, обращение человека в правоохранительные органы).

Во-вторых, у любого конфликта есть минимум вторая сторона. И тогда, как правило, нужно подтверждение из независимого источника или мнение этой самой второй стороны: было ли нападение, и если было, то в какой форме — словесной, физической. И каковы мотивы.

Ещё есть в-третьих и в-четвёртых, но остановимся на первых двух, базовых.

Вот так на примере одного сообщения мы постарались ответить на вопросы наших авторов-читателей, которые интересуются, почему их новость не была опубликована. Пожалуйста, когда пишете нам в «Сообщить новость», учитывайте это. Но главное — ваши сообщения никогда не остаются без внимания.