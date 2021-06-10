Перекур раздора. Немецкие работодатели курильщиков не любят

В последний день мая во всём мире отмечался День без табака. Как немецкие работодатели относятся к курению? Признаваться ли во вредной привычке на собеседовании? Адвокаты и эксперты отвечают на вопрос, вредит ли курение карьере.

Основатель адвокатской конторы во Франкфурте-на-Майне и заядлый курильщик Петер Гроль убеждён: «Курит человек или нет, это его личное дело. Работодатель может спросить вас об этом, но отвечать искренне на этот вопрос на собеседовании вы не обязаны. К работе эта привычка никакого отношения не имеет».

Однако заядлым курильщикам, скрывшим этот факт, адвокат не рекомендует во время испытатель­ного срока «бегать по офису с сигаретой».

Реклама

Харальд Швамборн, эксперт в области трудового права из Гамбурга, придерживается такого же мнения: «Можно врать, не опасаясь последствий». В принципе в Герма­нии считается недопустимым на собеседовании задавать кандидату вопросы о привычках, состоянии здоровья или беременности.

Однако, как утвер­ждают эксперты, не исключено, что ваш будущий работодатель окажется яростным противником этого курения в офисе. Узнав о том, что вы курите, он может отказать вам и взять другого соискателя.

«И в этой ситуации вы уже не сможете ничего изменить», — говорит Юлия Зохар, адвокат из Мангейма. Вряд ли работодатель признается в том, что курение стало решающим фактором.

Обязан беречь здоровье некурящих

Пусть курение — ваше личное дело, но оно превращается в общественное в тот момент, когда вы захотите получить дозу никотина на работе. Дело в том, что на большинстве предприятий Германии курить запрещено. Работодатель не только имеет право повесить табличку с надписью «no smoking», но он также должен соблюдать закон, который обязывает его беречь здоровье некурящих сотрудников, ограждая их от дыма. А вот забота о том, чтобы у курильщиков были специальные места, не входит в круг обязанностей работодателя.

Кстати, перекуры довольно часто становятся причиной споров и конфликтов в коллективе. Никто не может запретить курить в обеденный перерыв, но «сигаретные паузы» Трудовым кодексом не предусмотрены.

Перекур раздора

Выбегающие покурить сотрудники нередко вызывают раздражение у коллег. В некоторых немецких фирмах они вынуждены даже фиксировать свои перекуры. Паузы, потраченные на курение, потом вычитаются из общего рабочего времени.

Петер Гроль считает, что упрёки в адрес курильщиков не всегда уместны. «Когда сотрудник курит, не трудно определить, сколько времени он проводит не за рабочим местом, — замечает он. — Если же некурящий будет просто сидеть за столом и рассматривать стены офиса, никто не обратит на это внимание. А ведь в этот момент некурящий сотрудник приносит не больше пользы, чем его коллега-курильщик».

Тяжёлые времена для курильщиков

Несмотря на то, что недовольные есть всегда, двух непримиримых лагерей курильщиков и их противников в Германии нет.

«У работодателя всегда есть право запретить курение на рабочем месте, — говорит эксперт Харальд Швамборн. — Курильщикам ничего не остаётся, как смириться, что закон — на стороне работодателя.

Более того, сейчас уже можно прогнозировать, что времена для курильщиков станут ещё тяжелее».

Заядлый курильщик адвокат Петер Гроль решился на кардинальные меры. В своей конторе он наложил запрет на курение. «Я не могу допустить, чтобы из-за прокуренного помещения страдала моя деловая репутация», — говорит он.

УНП 101 166 185 Посольство ФРГ в РБ