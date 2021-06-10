ФК «Слуцк» на выезде сыграет против ФК «Сморгонь». Прогноз на матч

В субботу, 12 июня, в рамках 12-го тура чемпионата Беларуси ФК «Слуцк» сыграет на выезде против ФК «Сморгонь». Начало встречи в 14.45. Матч пройдёт на стадионе «Юность» (Сморгонь). Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Сморгонь». В высшую лигу наш соперник попал с шестого (!) места первой лиги, когда расположившиеся выше в турнирной таблице команды отказались от повышения. После выхода «Сморгони» в первый дивизион команде сразу повесили ярлык аутсайдера. Так оно на деле и получилось: за 11 матчей команда забила всего 4 мяча, а пропустила 27, что является худшим показателем по игре, в атаке и защите в высшей лиге.

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За 11 сыгранных матчей «Сморгонь» добыла одну победу и одну ничью. Сейчас команда с 4-мя баллами в активе находится в зоне вылета на пару с речицким «Спутником».

В чемпионате «Сморгонь» проигрывала разгромно брестскому «Руху» (0:5), «Витебску» (0:5), солигорскому «Шахтёру» (0:3), а в матче с борисовским БАТЭ команда проиграла всего в один мяч — 0:1.

ФК «Слуцк». Две недели назад случчане обыграли «Ислочь» в домашнем поединке со счётом 2:1, при этом они вели в счёте в два мяча. Голевым дублем в той игре отметился форвард Стефен Альфред.

В случае победы над «Сморгонью» случчане смогут подняться в турнирной таблице на 9-е место. В случае поражения «Сморгонь» разживётся тремя очками и может выйти из зоны вылета.

Из минусов: в предстоящем матче у случчан из-за травмы не сыграет полузащитник Роман Салимов, под вопросом участие в игре вратаря Ильи Брановца.

Ожидание от матча. Очки важны как для одной, так и для другой команды. Однако, учитывая форму «Сморгони» (5 поражений подряд), обыграть случчан и добыть три очка хозяевам будет тяжело.

Случчане в предстоящем матче выглядят явными фаворитами.

Наш прогноз: «бело-синие» обыграют «Сморгонь» на чужом стадионе и разживутся тремя баллами.