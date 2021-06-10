В магазинах КУП «Слуцкторг» - скидки на фарфоровую посуду

В магазинах КУП «Слуцкторг» № 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195), № 12 «Посудохозяйственный» (ул. Копыльская, 5) до 15 июня 2021 на всю фарфоровую посуду — скидка 10%. Приглашаем за покупками.

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УНП 600 154 555 КУП «Слуцкторг»