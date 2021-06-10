В городском музее скоро можно будет увидеть уникальную экспозицию о cлуцких поясах

Новую экспозицию создают в Слуцком музее. Об этом вчера, 9 июня, сообщил телеканал ОНТ. Посетителям представят один их самых известных шедевров белорусских мастеров — слуцкий пояс, сплетённый между 1762 и 1780 годами. Средства на его приобретение собирали всем миром.

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Видео: ОНТ

Почти готово и место для раритета. Это специальная витрина с зеркалами. В ней пояс будет представлен в горизонтальном положении, чтобы не ломались золотые, серебряные и шёлковые нити. Не менее ценные фрагменты старинных слуцких поясов тоже займут своё место в экспозиции.

В целом выставка поясов станет самой интерьерной частью экспозиции. Для этого воссоздадут атмосферу дома барона Шталя, который в конце XVIII века построил тот самый каменный дом, где сейчас располагается музей.

Стены зала декорируют тканью в стиле рококо, установят винтажную мебель, появятся две фигуры в исторических костюмах. Дополнят эпоху предметы декоративно-прикладного искусства XVIII—XIX вв. еков. Например, уникальные бокалы «Уречье-Налибоки».

Кстати, витрины с раритетами будут оборудованы сигнализацией, поэтому трогать их руками не рекомендуется.

В этом году Слуцку исполняется 905 лет. Столько лет назад Слуцк впервые упоминался в «Летописи временных лет».