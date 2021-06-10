Имена Алиса и Даниил стали самыми популярными для слуцких младенцев (+ возраст женихов и невест)

С начала этого года в Слуцке и районе родились 306 детей — 146 девочек и 160 мальчиков. Родителями двоен стали пять семей.

Об этом сообщает «Слуцкі край».

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Впервые стали родителями 96 семей. По второму ребёнку появилось у 112 родителей, по третьему — у 66, по четвёртому — у 18, по пятому — у 9, по шестому и седьмому — по две семьи. Девятые дети родились в двух семьях.

Про имена девочек

Самое популярное имя для девочек — Алиса. Им назвали 9 младенцев. На втором месте — София. Так назвали 8 девочек. Анастасией стали 6 девочек.

Необычные имена — Аделина, Илария, Луна, Суламита и Теона.

Про имена мальчиков

Самые популярные мужские имена — Даниил (9), Артём, Марк, Матвей (по 8), Алексей и Ярослав (по 7).

Редкие имена — Геральд, Гордей, Есений, Дамир и Эрик.

Про женихов и невест

За 5 месяцев 2021 года расписались 157 пар, из них: 149 граждан Беларуси, 152 гражданок Беларуси и 13 иностранных граждан/гражданок и лиц без гражданства.

Чаще всего вступали в брак жители в возрасте 31−35 лет — 20 мужчин и 26 женщин. В возрасте 36−40 лет — по 13 представителей обоих полов.

В возрасте старше 60 лет поженились четверо мужчин и три женщины.

В возрасте 18 лет с начала этого года зарегистрировали отношения один жених и семь невест.

Самому пожилому жениху исполнилось 82 года, а невесте — 75.

В публикацию внесены уточнения в 14.38.