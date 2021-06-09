В мае в редакцию обратилась случчанка. Она рассказала, что нашла работу через соцсети и работала на предприятии около полугода. Трудового договора ей не выдали. Когда она прекратила работу, то не получила окончательный расчёт и обратилась в милицию. О том, как должен быть оформлен работник, если он привлекается на временную или постоянную работу, куда обращаться, если работодатель не оформляет официально, «Кур'ер» узнал у Андрея Езовита, главного государственного инспектора Слуцкого межрайонного отдела Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты РБ.

«Справку, что я там работаю, не дали»

«Я нашла эту работу по объявлению в соцсети — доочистка овощей. Нас забирал автобус в Слуцке, привозил на предприятие в Старых Дорогах, а потом отвозил обратно в Слуцк, — рассказала Ирина. — Когда начинала работать, с нами заключили внутренний договор. В нём было написано, что мы должны делать, во сколько обед и прочее. Второй экземпляр на руки не выдали. Одна девушка хотела его сфотографировать, но ей не разрешили. Потом бригадир показала, где раздевалка, где брать инструмент, корзины. В конце дня приезжал весовщик, записывал на листочек, кто сколько сделал. Мы сами весы тоже фотографировали.

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Когда я устроилась, то рассчитывали раз в неделю, потом — раз в две недели, затем — раз в месяц. Сначала выдавали зарплату в бухгалтерии, потом стали через бригадира. Мы расписывались в ведомости, где указано, сколько сделал и сумма заработка. Перед Новым годом, 8 Марта работали по 12 часов, но зарплату нам не увеличили, обещали бонусы. В итоге дали овощи не лучшего качества.

Поскольку я официально не оформлена, в службе занятости мне сказали, что мне придётся платить за коммунальные услуги по полной. Я попросила на предприятии справку, что там работаю, но мне отказали. Когда перестала работать, попросила расчёт, но мне его не выдали. Тогда я написала заявление в милицию. Не знаю, куда с этим обращаться".

Договор оформляется не позднее следующего дня после допуска к работе

«Виды трудовых договоров по сроку их действия определены статьёй 17 Трудового кодекса Республики Беларусь, — рассказал Андрей Езовит. — Фактическое допущение уполномоченным должностным лицом сотрудника к работе должно быть письменно оформлено не позднее дня, следующего за днём допущения работника к работе.

Срочный трудовой договор

Срочный трудовой договор, за исключением контракта, заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или условий её выполнения.

В соответствии с ним работник обязан соблюдать трудовой распорядок, установленный режим рабочего времени. Наниматель должен оформить его официально, сделать запись в трудовой книжке, уплачивать за него необходимые взносы в ФСЗН. По трудовому договору есть социальные гарантии: отпуск (в том числе по личным причинам, из-за учёбы, декретный и т. п. ), выходные в государственные праздничные дни, больничный. Устанавливается уровень минимальной заработной платы. К нему применимы нормы трудового законодательства в случае каких-либо нарушений трудового распорядка.

По срочному трудовому договору продолжительность рабочего времени устанавливается по общему правилу — 40 часов в неделю. За работу в сверхурочное время должна осуществляться доплата.

Если оплата сдельная, то продолжительность рабочего времени всё равно фиксирована, только заработок зависит от того, какой объём работы человек выполнил.

Если работа временная, то это также указывается в трудовом договоре.

Работник письменно оформляется на работу не позднее следующего дня после допуска к работе. Если работодатель этого не сделал, то это уже является нарушением.

Если сотрудники не оформлены, то они должны обратиться в администрацию предприятия. Если наниматель отказывает в оформлении, то сообщить о факте нарушения можно в инспекцию по труду. Мы проверяем и, если устанавливаем факт нарушения приёма на работу или нарушение режима рабочего времени, в соответствии с новой редакцией КоАП привлекаем работодателя к административной ответственности.

За нарушение правил приёма предусматривается административное наказание от 2 до 20 базовых величин.

Про договор подряда

Договор подряда является разновидностью гражданско-правового договора и имеет существенные отличия от трудового договора. Он заключается для выполнения определённого вида работ, предполагает оплату по факту их выполнения, о чём составляется акт. Режим рабочего времени не устанавливается, так же как и его продолжительность.

Фактически работник может начинать трудиться в любое время, главное, чтобы он выполнил тот объём работы, о котором договаривался с работодателем. Не ведутся табели рабочего времени, нет трудовой книжки, нет соцпакета. Дисциплинарные взыскания к такому работнику применить невозможно.

Бывает, что работодатель подменяет трудовые отношения гражданско-правовыми: принимает работника по специальности, указывает в договоре профессию, устанавливает режим рабочего времени, привлекает к дисциплинарной ответственности и др.

Договор подряда также заполняется в двух экземплярах и выдаётся работнику на руки. Все спорные вопросы между работником и нанимателем в таком случае решаются через суд. Если суд решит, что это были всё-таки трудовые отношения, а не гражданско-правовые, то обяжет работодателя оформить необходимые документы".