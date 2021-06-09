В мае в редакцию обратилась случчанка. Она рассказала, что нашла работу через соцсети и работала на предприятии около полугода. Трудового договора ей не выдали. Когда она прекратила работу, то не получила окончательный расчёт и обратилась в милицию. О том, как должен быть оформлен работник, если он привлекается на временную или постоянную работу, куда обращаться, если работодатель не оформляет официально, «Кур'ер» узнал у Андрея Езовита, главного государственного инспектора Слуцкого межрайонного отдела Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты РБ.
«Справку, что я там работаю, не дали»
«Я нашла эту работу по объявлению в соцсети — доочистка овощей. Нас забирал автобус в Слуцке, привозил на предприятие в Старых Дорогах, а потом отвозил обратно в Слуцк, — рассказала Ирина. — Когда начинала работать, с нами заключили внутренний договор. В нём было написано, что мы должны делать, во сколько обед и прочее. Второй экземпляр на руки не выдали. Одна девушка хотела его сфотографировать, но ей не разрешили. Потом бригадир показала, где раздевалка, где брать инструмент, корзины. В конце дня приезжал весовщик, записывал на листочек, кто сколько сделал. Мы сами весы тоже фотографировали.
Когда я устроилась, то рассчитывали раз в неделю, потом — раз в две недели, затем — раз в месяц. Сначала выдавали зарплату в бухгалтерии, потом стали через бригадира. Мы расписывались в ведомости, где указано, сколько сделал и сумма заработка. Перед Новым годом, 8 Марта работали по 12 часов, но зарплату нам не увеличили, обещали бонусы. В итоге дали овощи не лучшего качества.
Поскольку я официально не оформлена, в службе занятости мне сказали, что мне придётся платить за коммунальные услуги по полной. Я попросила на предприятии справку, что там работаю, но мне отказали. Когда перестала работать, попросила расчёт, но мне его не выдали. Тогда я написала заявление в милицию. Не знаю, куда с этим обращаться".
Договор оформляется не позднее следующего дня после допуска к работе
«Виды трудовых договоров по сроку их действия определены статьёй 17 Трудового кодекса Республики Беларусь, — рассказал Андрей Езовит. — Фактическое допущение уполномоченным должностным лицом сотрудника к работе должно быть письменно оформлено не позднее дня, следующего за днём допущения работника к работе.
Срочный трудовой договор
Срочный трудовой договор, за исключением контракта, заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или условий её выполнения.
В соответствии с ним работник обязан соблюдать трудовой распорядок, установленный режим рабочего времени. Наниматель должен оформить его официально, сделать запись в трудовой книжке, уплачивать за него необходимые взносы в ФСЗН. По трудовому договору есть социальные гарантии: отпуск (в том числе по личным причинам, из-за учёбы, декретный
По срочному трудовому договору продолжительность рабочего времени устанавливается по общему правилу — 40 часов в неделю. За работу в сверхурочное время должна осуществляться доплата.
- Если оплата сдельная, то продолжительность рабочего времени всё равно фиксирована, только заработок зависит от того, какой объём работы человек выполнил.
- Если работа временная, то это также указывается в трудовом договоре.
Работник письменно оформляется на работу не позднее следующего дня после допуска к работе. Если работодатель этого не сделал, то это уже является нарушением.
Если сотрудники не оформлены, то они должны обратиться в администрацию предприятия. Если наниматель отказывает в оформлении, то сообщить о факте нарушения можно в инспекцию по труду. Мы проверяем и, если устанавливаем факт нарушения приёма на работу или нарушение режима рабочего времени, в соответствии с новой редакцией КоАП привлекаем работодателя к административной ответственности.
За нарушение правил приёма предусматривается административное наказание от 2 до 20 базовых величин.
Про договор подряда
Договор подряда является разновидностью гражданско-правового договора и имеет существенные отличия от трудового договора. Он заключается для выполнения определённого вида работ, предполагает оплату по факту их выполнения, о чём составляется акт. Режим рабочего времени не устанавливается, так же как и его продолжительность.
Фактически работник может начинать трудиться в любое время, главное, чтобы он выполнил тот объём работы, о котором договаривался с работодателем. Не ведутся табели рабочего времени, нет трудовой книжки, нет соцпакета. Дисциплинарные взыскания к такому работнику применить невозможно.
Бывает, что работодатель подменяет трудовые отношения гражданско-правовыми: принимает работника по специальности, указывает в договоре профессию, устанавливает режим рабочего времени, привлекает к дисциплинарной ответственности и др.
Договор подряда также заполняется в двух экземплярах и выдаётся работнику на руки. Все спорные вопросы между работником и нанимателем в таком случае решаются через суд. Если суд решит, что это были всё-таки трудовые отношения, а не гражданско-правовые, то обяжет работодателя оформить необходимые документы".