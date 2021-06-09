Житель Сочи застрелил двух судебных приставов. Они пришли выселять его семью из дома-самостроя

В Сочи двое судебных приставов пришли выселять семью по решению суда и погибли. 61-летний хозяин застрелил их из охотничьего ружья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УВД Сочи.

Двое судебных приставов пришли выселять семью из дома по решению Адлерского суда. Хозяин дома 61-летний Вартан Кочиян взял охотничье ружьё и застрелил их насмерть. Мужчина сам сообщил об убийстве и сдался полицейским.

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Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о стрельбе в районе Чкаловского пляжа в Сочи. Собеседник ТАСС говорил, что приставы были убиты во время перестрелки. По словам «Интерфакса», речь шла о сносе самостроя.

Стрелявший задержан. Сопротивление при задержании он не оказал.