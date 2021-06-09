В среду, 9 июня, в Слуцке ожидается дождь, гроза, возможен град. Воздух прогреется до +20.+22°C. До конца недели сохранится неустойчивая погода. Без дождей и гроз только пятница, 11 июня.

Дождь, грозы и туман. Какой будет погода в Слуцке до конца недели

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