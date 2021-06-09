«Жители Слуцка такие богатые, что могут снести текстильную фабрику и построить магазины с азиатской одеждой»

Вы будете смеяться, но заработал ещё один магазин со «шмотками», где продают бамбуковые носки и другие странные и очень дешёвые вещи.

Магазин этот там, где был «ТеремЪ». А ещё раньше на этом месте было что? Правильно…

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Жители Слуцка такие богатые, что могут позволить себе снести текстильную фабрику и построить магазины с азиатской одеждой. Зачем нам, богачам и «буржуйчикам», работать? Пусть азиатские женщины в своих кишлаках, аулах или подвалах за копейки шьют одноразовые вещи для нас, богатых белорусов.

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