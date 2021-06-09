В Солигорске пьяная женщина напала на чужого ребёнка. Возбуждено уголовно дело

В Солигорском РОСК возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней женщины. Она пьяная оттаскала за волосы чужого 9-летнего ребёнка, пишет «Шахцёр».

В конце мая в Солигорский РОВД обратилась 29-летняя жительница дома на улице Воинов-интернационалистов. Она заявила, что её сын подвергся агрессии пьяной женщины, которая живёт в этом же доме.

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Сотрудники милиции установили, что в тот день подозреваемая вместе с сожителем и малолетней дочерью взяли спиртное, закуску и отправились на природу «пожарить колбасу». Когда погода стала портиться, они вернулись домой.

Во дворе дома сожитель игрался с дочкой, а затем внимание семейства переключилось на детей, которые сидели на скамейке. Присмотревшись к одному из сидящих на лавочке мальчишек, женщина неожиданно схватила его за волосы и начала таскать в разные стороны, а затем и вверх-вниз. Просьбы плачущего от боли ребёнка отпустить она игнорировала.

На помощь мальчику поспешили жители этого дома. Они и пресекли пьяную выходку.

Солигорским РОСК возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 339 УК РБ (хулиганство). Санкцией данной статьи предусматривается наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до 2 лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до 2 лет, или лишения свободы на срок до 3 лет.