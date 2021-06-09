Епископ Антоний покинул Слуцк. Его назначили управляющим Гродненской епархии

В среду, 9 июня, на удалённом заседании Священного Синода РПЦ епископа Антония освободили от управления Слуцкой епархией. Теперь он стал архиепископом Гродненским и Волковысским.



Временное управление Слуцкой епархией поручили митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину. Об этом сообщает портал Белорусской православной Церкви.

Напомним, что глава Белорусской православной церкви представил случчанам епископа Слуцкого и Солигорского Антония 6 января 2015 года.

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Тогда Антоний заявил: «Прежде всего, нам нужно будет восстановить общими усилиями кафедральный собор. Я надеюсь, что этот храм отразит историю и величие всех церквей, некогда находившихся на Слуцкой земле. Этот храм можно будет назвать храмом-памятником в честь разрушенных и попранных святынь».

13 октября 2019 года, во время церемонии открытия «Часовни Победы», Антоний назвал Слуцк особенным городом: «В XII веке каменные храмы были только в Киеве, Новгороде и других мегаполисах тогдашней земли, Руси. Наличие каменного храма в XII веке здесь, на этой земле говорит об особом статусе города Слуцка».