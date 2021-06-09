Сотрудник Слуцкого РОВД занял второе место в турнире по компакт-спортингу

Во вторник, 8 июня, в спортивно-стрелковом комплексе «Сябры» в Минском районе состоялся турнир УВД Минского облисполкома по компакт-спортингу. В нём принял участие и сотрудник Слуцкого РОВД.

Участники турнира стреляли по тарелочкам из глины, выпускаемым метательными машинами и имитирующим бег животных, полёт птиц.

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В состязании приняли участие 26 сотрудников, представляющих все РУ-ГО-РОВД Минской области, СП по ОБД и ОМОН УВД.

Первое место в турнире занял Александр Бачило из Пуховичского РОВД;

в турнире занял из Пуховичского РОВД; Второе место , с разницей в один балл, занял Николай Кравец из Слуцкого РОВД;

, с разницей в один балл, занял из Слуцкого РОВД; Третье место занял Максим Бондаренко из ОМОН УВД.

По итогам турнира сформирована команда, которая будет представлять УВД Минского облисполкома на чемпионате МВД.