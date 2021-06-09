Как я в Слуцке получала сертификат о вакцинации против коронавируса для выезда за пределы Беларуси

Жду отпуск, планирую поехать куда-нибудь за пределы Беларуси: может, на море, может, повидать родственников в России. Одним из условий для выезда является сертификат о прививке против коронавируса.

Когда стала искать, как получить его в Слуцке, информации в интернете не нашла, не было её и на сайте Слуцкой ЦРБ.

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Тогда я позвонила по телефону 7 17 66. Меня спросили, зачем мне нужен сертификат. Когда пояснила, что собираюсь в поездку, ответили, что обращаться нужно в кабинет № 215 с 14.00 до 16.00. При себе необходимо иметь паспорт и выписку о вакцинации.

Сертификат выдают только тем, кто прошёл два этапа вакцинации и собирается по каким-либо причинам выезжать за границу.

Медработники объяснили, что наплыв вакцинированных людей большой. Тем, кто не собирается выезжать за пределы Беларуси, подойдёт выписка А4 из карты учёта профилактической иммунизации, которую выдают всем сразу после вакцинации, а сертификат не нужен.

Предварительной записи нет, действует живая очередь. Когда подошла к 215-му кабинету, людей было достаточно. Медработники сразу предупредили, что придётся подождать. На выписку одного сертификата в среднем уходит минут 15−20. Обслуживание вежливое, без суеты. Данные вносятся в компьютер, сверяется код. Передо мной было человек шесть, примерно через час сертификат был на руках. Выдают его бесплатно. На сертификате есть специальный код, который, как сказали, действителен за границей. В сертификате информация только о вакцинации от COVID-19, данные о других прививках туда не вносятся.

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