«Потерянные деньги можно вернуть, потерянное время — никогда» — часто именно такие рассуждения приводят предпринимателей к тому, что они тянут с представлением декларации о доходах или вовсе игнорируют просьбу налоговых органов её предоставить. О том, как нужно реагировать на требование декларации грамотно, рассказали Мария Пашковская и Даниил Базыльчик, специалисты Адвокатского бюро «РЕВЕРА».

— Многие собственники впервые начинают задумываться об учёте своих доходов и расходов только тогда, когда получают требование из налоговой представить декларацию о доходах и имуществе.

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Для большинства предпринимателей в такой ситуации вопрос «Что делать?» очень непрост.

Это означает, что нужно не только вспомнить хронологию событий, связанных с получением и расходованием средств, но и найти документы.

А если они не сохранились или были утрачены — восстановить их.

«Потерянные деньги можно вернуть, потерянное время — никогда» — в системе ценностей предпринимателя этот ресурс — на первом месте. Понимая, сколько сил, а главное — времени надо потратить на заполнение декларации и встречи с налоговой, кто-то решает заполнить декларацию «на скорую руку», кто-то поручает это сделать своему бухгалтеру или секретарю, а кто-то решает вовсе её не представлять. На практике игнорирование письма из налоговой приводит ко многим негативным последствиям.

Независимо от того, представит собственник бизнеса декларацию или нет, налоговый орган всё равно самым серьёзным образом проведет проверку его состоятельности. И если по результатам такой проверки расходы превысят доходы, то с суммы превышения предъявит к уплате налог. Такой налог рассчитывается по повышенной ставке — 16% против обычных 13%. Конечно, может быть, размер налога будет небольшим и собственник бизнеса его легко заплатит. Однако вернуть упущенное время, потраченное на сбор документов, сглаживание конфликтов с партнёрами и родственниками из-за подвергнутой сомнению репутации, посещение налоговой будет невозможно.

Упущенное время — упущенные возможности: незаключенные контракты, невложенные инвестиции.

Давайте разберёмся, как сохранить драгоценное время собственника бизнеса, управленца или успешного индивидуала и выполнить требование налоговых органов.

У кого могут потребовать декларацию

Перечень лиц, которые обязаны представить декларацию о доходах и имуществе по письменному требованию налогового органа, довольно широкий:

Граждане Республики Беларусь

Иностранные граждане, постоянно проживающие в Республике Беларусь

Лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь.

Налоговый орган имеет право направить требование о представлении декларации о доходах и имуществе белорусу независимо от того, проживает он постоянно на территории Беларуси или нет, признаётся ли Беларусь центром его экономических или жизненных интересов, является ли он одновременно гражданином другой страны и на территории какой страны получает доходы и платит налоги.

Могут ли вашему ребёнку предъявить требование представить декларацию?

Да, могут. На практике имеют место случаи, когда декларация о доходах и имуществе истребуется не у самого бизнесмена, а у его несовершеннолетних детей, в том числе и не проживающих вместе с ним.

Например, налоговым органом установлено, что школьнику принадлежит квартира. Школьник проживает с мамой, родители разведены. Финансовое состояние семьи не позволяет приобрести квартиру.

В этом случае если возраст ребёнка до 14 лет — декларирование имущества осуществляется одним из законных представителей, к которым относятся родители, усыновители (удочерители) или опекуны. Если брак между родителями расторгнут, то декларирование осуществляется тем родителем, с которым остался проживать такой несовершеннолетний.

Если возраст несовершеннолетнего — от 14 до 18 лет, то декларацию о доходах и имуществе он может заполнить и представить сам, если на это есть письменное согласие одного из его законных представителей. Хотя и оно не требуется, если несовершеннолетний приобрёл дееспособность в полном объёме в результате эмансипации или заключения брака.

Обратите внимание, что декларация о доходах и имуществе может быть истребована налоговым органом и у физических лиц, ограниченных судом в дееспособности или признанных судом недееспособными. В этом случае декларирование доходов и имущества осуществляется этим человеком с письменного согласия его попечителя, а в случае признания недееспособности — опекуном.

Когда могут «попросить» представить декларацию

Декларация о доходах и имуществе может быть истребована по различным основаниям. Например:

Если стоимость принадлежащего человеку имущества и расходов превышает доходы, полученные из законных источников, не менее чем на 250 базовых величин (исходя из размера базовой величины, установленной на день установления такого превышения). На основании письменного запроса органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов прокуратуры и Следственного комитета Республики Беларусь (в связи с ведением административного процесса или уголовного дела). В иных случаях по решению министра по налогам и сборам Республики Беларусь и его заместителей.

При наличии оснований налоговый орган направляет гражданину требование о представлении декларации о доходах и имуществе.

Что делать, если вы получили требование о представлении декларации о доходах и имуществе

Мы рекомендуем отнестись к содержанию требования очень внимательно. Игнорировать его не следует.

На что стоит обратить особое внимание:

В требовании будет указан период, за который необходимо представить декларацию. По законодательству такой период составляет полный календарный год, предшествующий году, в котором направляется требование о ее представлении, и полные календарные месяцы текущего календарного года, предшествующие месяцу, в котором направляется требование.

Например. Иванов И.И. получил требование налогового органа о представлении декларации о доходах и имуществе 15 мая 2021 года, которое ему было направлено в апреле 2021 года. В требовании указан период, за который необходимо отчитаться, который включает: 3 месяца, приходящиеся на 2021 год (январь, февраль, март), и 12 месяцев предшествующего 2020 года (с января по декабрь включительно).

В требовании будет указана предварительная сумма превышения расходов над доходами и то, в каком периоде такое превышение возникло. К требованию прилагается копия расчёта доходов и расходов.

Такой расчёт, как правило, проводится за 10 лет, а также включает определённый период текущего календарного года.

Прежде чем приступить к заполнению декларации, проведите подробный анализ расчёта своих доходов и расходов. Это позволит вам выяснить, все ли доходы и расходы учтены, соответствуют ли суммы фактически полученных доходов и произведенных расходов и период, в котором они получены (произведены), сведениям, имеющимся в налоговой, каких сведений недостает, а также какие документы и сведения необходимо дополнительно представить в налоговый орган.

Помните, что если при подготовке документов для налоговой выяснится, что доходы, за счёт которых вами были произведены расходы (например, вам был предоставлен заем предприятием, учредителем которого вы являетесь) получены в период, превышающий 10 лет и вы отразите их в разделе III декларации («Иные сведения о доходах и имуществе») или в пояснении к декларации, то налоговый орган сопоставит ваши доходы и расходы и за более ранний период, то есть за период, превышающий 10 лет.

Какие доходы подлежат указанию в декларации о доходах и имуществе?

Для начала давайте разберём, что понимается под словом «доходы» для целей декларирования доходов и имущества.

Законодательством доходы определены как любые денежные средства, в том числе займы (за исключением коммерческих займов), а также иное имущество, полученные физическими лицами от других физических лиц и организаций.

Следует обратить внимание на то, что доходы подлежат декларированию независимо от того, являются они объектом налогообложения или освобождаются от налогообложения (в том числе с учётом положений международных соглашений); была ли ранее представлена в отношении таких доходов налоговая декларация и уплачены ли с них налоги. Не имеет значения и тот факт, на территории какой страны получены доходы.

Иными словами, поскольку под «доходами» понимаются любые денежные средства, помимо всего прочего декларированию подлежат:

Любые доходы от участия в бизнесе (независимо от страны, где осуществляется такой бизнес)

Возвращённые займы и иные денежные средства, ранее вложенные в бизнес

Доходы от близких и иных родственников, друзей

Страховые возмещения, пособия, пенсии

Проценты, полученные за размещение денежных средств на счетах в иностранных банках

Имущество, полученное по наследству

Доходы от игорного бизнеса, брокеров

Доходы от деятельности с использованием сети Интернет

И другие.

Подлежат декларированию:

Займы, полученные в период, предшествующий декларируемому периоду, и не возвращенные на дату представления декларации о доходах и имуществе.

Не подлежат декларированию:

Наличные денежные средства, принадлежащие на праве собственности лицу или размещенные на счетах и (или) вклады (депозиты) в банках Республики Беларусь (включая проценты по ним), их выдача и перевод между счетами, включая переводы со счетов и (или) вкладов в иностранных банках в банки Республики Беларусь

Вознаграждения от суммы оплаты товаров (работ, услуг) с использованием банковских платежных карточек, в т. ч. кешбэк

кешбэк Товары, полученные в рамках проведения рекламы и рекламных игр, если по условиям их проведения у организатора акции или игры отсутствуют о вас сведения как о получателе таких товаров

Доходы, получаемые в рамках бонусных, маркетинговых и (или) иных аналогичных программ

Скидки с цены (тарифа) товаров (работ, услуг)

Облигации (включая купонный или процентный доход по ним), векселя и другие ценные бумаги, находящиеся в собственности физических лиц, за исключением акций.

Какое имущество подлежит указанию в декларации о доходах и имуществе?

Декларированию подлежат находящиеся в собственности физических лиц на дату представления декларации о доходах и имуществе:

Земельные участки, капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, машиноместа, объекты, не завершенные строительством, их части, а также доли в праве собственности на такое имущество.

Справочно. Собственнику бизнеса, например, владельцу унитарного предприятия (УП), надо помнить, что недвижимое имущество, которое находится в праве хозяйственного ведения у предприятия, фактически на праве собственности принадлежит самому собственнику и его обязательно надо указать в декларации.

Транспортные средства, самоходные машины, морские и воздушные суда, а также доли в праве собственности на них.

Важно! Если ваш автомобиль в угоне, разобран на запчасти (ввиду того, что устарел и не может больше находиться в эксплуатации), передан в доверительное управление, однако состоит на учете в ГАИ, указать в декларации такой автомобиль необходимо.

Доли в уставных фондах (акции) хозяйственных товариществ и обществ, предприятия как имущественные комплексы на сумму, превышающую 2000 базовых величин на дату приобретения, а также доли в праве собственности на них.

Иное имущество, стоимость единицы которого превышает 2000 базовых величин на дату приобретения, а также доли в праве собственности на них (за исключением облигаций, векселей и других ценных бумаг, кроме акций).

Если доли в уставных фондах (акции) и имущество были приобретены до 1 марта 2002 г., то вместо 2000 БВ используется критерий 2000 минимальных заработных плат на дату их приобретения.

Порядок заполнения и сроки подачи декларации о доходах и имуществе

Бланк декларации о доходах и имуществе можно получить на безвозмездной основе в налоговом органе, истребовавшем декларацию о доходах и имуществе или же просто распечатать с официального сайта Министерства по налогам и сборам либо из справочно-правовых систем.

Заполняется декларация в порядке, установленном Инструкцией о порядке заполнения физическими лицами деклараций о доходах и имуществе, утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам.

Декларация о доходах и имуществе представляется в течение 10 рабочих дней со дня получения требования. Если по какой-то причине вы не можете представить декларацию в указанный срок, то обязательно до наступления такого срока проинформируйте налоговый орган об этом с указанием причин невозможности и укажите конкретную дату, когда декларация будет представлена.

Причины, по которым может быть перенесен срок представления декларации:

Временная нетрудоспособность физического лица

Нахождение физического лица за пределами Республики Беларусь

Иная уважительная и объективная причина.

Отсрочка предоставляется не более чем на 3 месяца со дня получения требования о представлении декларации и исключительно по решению руководителем налогового органа (министра по налогам и сборам (его заместителей) или начальников налоговых инспекций (их заместителей)).

К декларации о доходах и имуществе могут быть приложены документы, подтверждающие сведения, отражённые в ней, о чём делается соответствующая запись в декларации о доходах и имуществе, однако представление документов — это ваше право, а не обязанность.