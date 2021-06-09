Нацбанк вводит новые правила обмена валют. Что изменится для белорусов

С 9 июля в Беларуси изменится порядок обмена валюты. Такое постановление опубликовано на сайте Нацбанка РБ.

Документ определяет порядок работы касс и обменных пунктов при проведении валютных операций. Например, при передаче денег кассиру клиент даёт согласие на условия операции, отображённые на табло. Если курсы валют изменятся после передачи денег, операция будет проводиться по курсу, который был до корректировок данных.

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Юрлицам разрешат рассчитываться наличными белорусскими рублями с другими юридическими лицами — нерезидентами страны (если речь идёт о сумме до 2900 рублей (100 базовых величин)).

Банк наделят правом брать плату в иностранной валюте по кредитам, валютно-обменным операциям на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, банковским гарантиям, другим расчётным операциям кассового обслуживания.

Банк не будет просить документов, если резидент белорусского банка будет перечислять валюту на свой счёт из иностранного банка.

Без предоставления документов можно будет совершать платежи с использованием корпоративной банковской карточки по валютным договорам.

При переводе в пользу близкого родственника тоже не будут требовать документы о родстве.

Нерезиденты страны не будут предоставлять документы, кроме паспорта, при валютно-обменных операциях.

Юридическим и физическим лицам предоставят возможность совершать валютно-обменные операции на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи без участия банка.

Действие инструкции не затрагивает валютно-обменные операции с использованием банковских карточек и инфокиосков.