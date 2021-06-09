Профсоюзам дадут право контролировать цены. Всю информацию они будут передавать местной власти

Теперь Федерация профсоюзов Беларуси сможет проводить мониторинги цен в магазинах и проверять «доступность для населения социально значимых товаров и услуг». Это следует из проекта указа, который опубликовал МАРТ.

Порядок этой работы будет определять сама Федерация профсоюзов Беларуси. Если уполномоченные профсоюзами люди найдут какие-то нарушения, то должны будут передать информацию местной власти.

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Пока документ не принят, поэтому МАРТ предлагает всем отправлять свои замечания и предложения c 11 по 21 июня на почту (k.slabko@mart.gov.by).