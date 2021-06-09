Газета «Кур'ер» откроет для своих подписчиков класс по йоге

В июле наша сотрудница Виктория Капская открывает в Слуцке студию йоги «Маленькая Будда». Для подписчиков газеты она будет проводить бесплатные занятия — два раза в месяц.
Как записаться на занятия
1. Подписаться на газету.
- Если вы подписались, например, на три месяца, у вас есть 6 занятий — по два в месяц;
- если на шесть месяцев, у вас есть 12 занятий — по два в месяц.
2. Предоставить квитанцию Виктории по Viber (8 033 318 99 30).
3. Заполнить анкету участника. Здесь.
4. Ждать приглашения в группу Viber.
Для чего это
Газета «Кур'ер» заботится о своих читателях. Например, мы регулярно проводим конкурсы с подарками, организовываем образовательные встречи, оказываем консультативную помощь. В этот раз мы решили создать для своих подписчиков класс по йоге.
Если есть вопросы — пишите, звоните: 8 033 318 99 30 (Виктория)