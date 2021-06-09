Газета «Кур'ер» откроет для своих подписчиков класс по йоге

В июле наша сотрудница Виктория Капская открывает в Слуцке студию йоги «Маленькая Будда». Для подписчиков газеты она будет проводить бесплатные занятия — два раза в месяц.



Как записаться на занятия

1. Подписаться на газету.

Если вы подписались, например, на три месяца, у вас есть 6 занятий — по два в месяц;

если на шесть месяцев, у вас есть 12 занятий — по два в месяц.

2. Предоставить квитанцию Виктории по Viber (8 033 318 99 30).

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3. Заполнить анкету участника. Здесь.

4. Ждать приглашения в группу Viber.

Для чего это

Газета «Кур'ер» заботится о своих читателях. Например, мы регулярно проводим конкурсы с подарками, организовываем образовательные встречи, оказываем консультативную помощь. В этот раз мы решили создать для своих подписчиков класс по йоге.