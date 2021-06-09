Случчанка предлагает вместо возложения искусственных венков сажать возле могил живые цветы

Приближаются знаменательные даты нашей истории: 22 июня — начало Великой Отечественной войны, 30 июня — День освобождения Слуцка от фашистских захватчиков, 3 июля — День освобождения Беларуси от немецких оккупантов. По традиции в эти даты мы чтим память погибших в годы войны.

Обычно проходит возложение цветов и венков к монументам и могилам погибших. И венки эти, как правило, пластиковые, а цветы — искусственные.

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Недавно после празднования 9 Мая насчитала только возле одного монумента в деревне Заполье 15 венков. Не секрет, что через несколько месяцев они утратят свой вид и их выбросят в мусор. Экологи давно бьют тревогу и предлагают не покупать искусственные цветы и венки и не возлагать их на кладбищах. Материалы, из которых они сделаны, не поддаются переработке. В масштабах страны это из года в год ухудшает экологию.

Не разумнее ли средства, выделенные на покупку этих венков, вкладывать в обустройство памятных мест: ремонт, благоустройство захоронений солдат?

Глядишь, простые обыватели тоже перестанут скупать вредные украшения. Тогда и производители задумаются о создании экологически чистых. Можно посадить живые многолетники рядом с памятниками и ухаживать за ними. Всё же это лучше, чем пополнять землю горами мусора.

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