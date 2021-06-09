«Завязал шнурки — не может полчаса отдышаться». Житель Слуцка рассказал, как переболел COVID-19 и почему опасно паниковать

В начале мая читатели «Кур'ера» активно обсуждали масочный режим и спорили, защищает ли маска от коронавируса. Были разные мнения и комментарии. Случчанин Василий связался с редакцией, чтобы высказать своё мнение по теме на примере своей семьи.



Читатель рассказал, как вся его семья переболела корона­вирусом, почему он считает, что масоч­ный режим не спасает от заражения, и привёл пример, как паника осложняет течение болезни.

«Мои тёща с тестем — пожилые люди и поэтому в группе риска по коро­на­вирусу. В феврале они забрали мою жену, которая в декретном отпуске, внуков и закрылись в своём доме на самоизоляцию. Я же продолжал ходить на работу. Через два месяца самоизоляция надоела. А осенью старший внук пошёл в школу и «подцепил» коронавирус. Об этом никто не знал. Отметили юбилей в кругу семьи. Я как раз тогда был на работе, а супруга заночевала у родителей. Очень скоро узнали, что у тестя 40% поражения лёгких, у тёщи — 55%, а у моей жены — 5%. Это был вторник. Пошёл и я к врачу сда­ваться. Зашёл и го­ворю, что у же­ны обнаружили пневмонию. Я сам второй день не чувствовал запахов. Температура была невысокая, только 37. Медик уточнила, когда заболела супруга, и сказала, что больничный мне откроют в пятницу.

Реклама

Как в пятницу, если я пришёл на приём во вторник? Мне на работу надо в четверг в день, в пятницу в ночь. Врач ответила, что у них ещё нет списков из санстанции.

Позвонил на работу, ведь я хоть и в лёгкой форме, но заболел, а значит, подвергаю опасности заражения других. Начальник отве­тил: «Раз нет бумаж­ки, то иди и работай». В итоге мне дали больничный только в пятницу, а до этого я ходил на работу.

С тех пор думаю, что этот масочный режим, все эти ограни­чения — пустое. Всё равно кто-то из близких принесёт вирус домой. В школу и детсад детей надо водить, на работу ходить. И никакие карантинные меры не помогут. Тут главное, какие правила ты установишь дома и как их будут соблюдать домашние. Надо хорошо проветривать помеще­ния, поддерживать температурный режим и влажность, всем соблюдать правила гигиены.

У меня на работе один парень перенёс коронавирус очень тяжело. Болел два месяца. Его выписали из больницы, потому что все сроки уже вышли. Пришёл он на работу, садится завязывать шнурки, а потом полчаса отдышаться не может. Говорит, что всё было нормально, пока не попал в больницу. Его госпитализировали с 20% поражения лёгких.

Он рассказывал: «Я лежу ещё в приёмном отделении. Один чёрный пакет мимо провезли, потом второй. Прихожу в палату, а больные шутят: одного вперёд ногами увезли, второго привезли. И всё, как начал паниковать… Буквально за час стало очень плохо».

Вывод: пани­ка — самая боль­шая проблема при корона­вирусе. Некоторые врачи тоже так утверждают".

СПРАВКА. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения комплекс мероприятий, направленных на прерывание передачи инфекции, включает в себя простые меры предосторожности: