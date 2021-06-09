В субботу, 12 июня, в Слуцке на стадионе ДОСААФ (в 12-м городке) пройдёт Gymkhana Drive. Начало мероприятия в 13.00. Об этом «Кур`еру» сообщили организаторы.

Препятствия на трассе будут состоять из техники, блоков, подвешенных шаров, дорожных стоек и других элементов. Автомобили будут разделены на классы Fwd, Rwd, Unlim и Smoke&Style.

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«Визг шин и клубы дыма из-под колёс выгодно выделяют класс Smoke&Style из общей массы. Помимо классического прохождения на время, в классе Smoke&Style нужно будет проехать трассу максимально эффектно и дымно! Отличительной особенностью класса Smoke&Style будет то, что в нём могут участвовать автомобили с полным приводом. В классе Unlim примут участие машины, подготовленные к автоспортивным заездам. Один из самых зрелищных и напряжённых классов, в котором вы увидите топовых пилотов и интересные проекты машин», — рассказал Алексей Шендюков.

А на трассе вместо фишек выставят технику.

«Кур'ер» выступает информационным партнёром мероприятия.