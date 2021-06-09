Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 10 июня. Обзор

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Разрыв сетчатки, ранения глаза, злокачественная глаукома…

Наши глаза — сложный орган, который подвержен немалому числу заболеваний. Такие недуги, как катаракта, решаются достаточно быстрыми процедурами. Но более сложные случаи — разрыв или отслоение сетчатки, проникающие ранения глаз — требуют высокого уровня подготовки врачей и большого опыта в проведении особой категории операций — витреоретинальных. Какие проблемы решают эти операции, в чём их особенность, нам рассказал главный врач Центра микрохирургии глаза «ВОКА», кандидат медицинских наук, офтальмолог высшей категории с 20-летним стажем Павел Васильевич Беляковский.

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Каково растить ребёнка с инвалидностью

«Люди, я Кабанцев! Я разберусь»

До Варшавы за $ 900, в Вильнюс — за $ 800

Случчанам, проживающим в частных домах, надо получить контейнеры для сбора твёрдых бытовых отходов и вторсырья. Каждому домовладению на безвозмездной основе положено по два контейнера. Корреспондент «Кур'ера» узнала в Слуцком ЖКХ подробности нововведения по упорядочиванию сбора отходов.У случчанина Андрея Татура и его жены сыновья-близнецы. Им уже по пять лет. Один малыш родился здоровым, а на втором сказались последствия тяжёлых родов. Сейчас цель родителей — поставить сына на ноги. Андрей рассказал «Кур'еру», каково растить ребёнка с инвалид­­ностью, через что они уже прошли и какие надежды дают им силы двигаться дальше.Полковник милиции Константин Кабанцев возглавлял Слуцкий ГРОВД в 1980—1989 годы. Тогда, по его словам, в служебных кабинетах курили, а в милицию можно было зайти беспрепятственно. Константин Михайлович 4 июня отпраздновал своё 80-летие. Накануне юбилея «Кур'ер» съездил к полковнику домой, в деревню Павловка, и расспросил о временах его службы.

До 23 мая воздушный коридор для полётов в соседние страны оставался открытым, но теперь ни в Литву, ни в Латвию, ни в Польшу прямым рейсом не попасть. Наиболее оптимальный вариант — прокладывать свой маршрут через Россию. Как и за какую цену в нынеш­них условиях белорусы всё же могут попасть за границу и какие страны в сложившихся условиях сейчас реально можно рассматривать для отдыха?

Делает терема и замки из спичек

Случчанин Анатолий Шульга создаёт макеты теремов, замков и крепостей из спичек. Он посвящает этому занятию до десяти часов в день. В его квартире собралась уже целая выставка — от миниатюрных доми­ков до метровых замков. Анатолий рассказал «Кур'еру», почему строит именно из спичек, что нужно для этого занятия и почему на подобном мастерстве трудно заработать.