Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 10 июня. Обзор

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Разрыв сетчатки, ранения глаза, злокачественная глаукома…
Наши глаза — сложный орган, который подвержен немалому числу заболеваний. Такие недуги, как катаракта, решаются достаточно быстрыми процедурами. Но более сложные случаи — разрыв или отслоение сетчатки, проникающие ранения глаз — требуют высокого уровня подготовки врачей и большого опыта в проведении особой категории операций — витреоретинальных. Какие проблемы решают эти операции, в чём их особенность, нам рассказал главный врач Центра микрохирургии глаза «ВОКА», кандидат медицинских наук, офтальмолог высшей категории с 20-летним стажем Павел Васильевич Беляковский.
Собираем и разделяем по новым правиламСлуччанам, проживающим в частных домах, надо получить контейнеры для сбора твёрдых бытовых отходов и вторсырья. Каждому домовладению на безвозмездной основе положено по два контейнера. Корреспондент «Кур'ера» узнала в Слуцком ЖКХ подробности нововведения по упорядочиванию сбора отходов.
Каково растить ребёнка с инвалидностьюУ случчанина Андрея Татура и его жены сыновья-близнецы. Им уже по пять лет. Один малыш родился здоровым, а на втором сказались последствия тяжёлых родов. Сейчас цель родителей — поставить сына на ноги. Андрей рассказал «Кур'еру», каково растить ребёнка с инвалидностью, через что они уже прошли и какие надежды дают им силы двигаться дальше.
«Люди, я Кабанцев! Я разберусь»Полковник милиции Константин Кабанцев возглавлял Слуцкий ГРОВД в 1980—1989 годы. Тогда, по его словам, в служебных кабинетах курили, а в милицию можно было зайти беспрепятственно. Константин Михайлович 4 июня отпраздновал своё 80-летие. Накануне юбилея «Кур'ер» съездил к полковнику домой, в деревню Павловка, и расспросил о временах его службы.
До Варшавы за $ 900, в Вильнюс — за $ 800
До 23 мая воздушный коридор для полётов в соседние страны оставался открытым, но теперь ни в Литву, ни в Латвию, ни в Польшу прямым рейсом не попасть. Наиболее оптимальный вариант — прокладывать свой маршрут через Россию. Как и за какую цену в нынешних условиях белорусы всё же могут попасть за границу и какие страны в сложившихся условиях сейчас реально можно рассматривать для отдыха?