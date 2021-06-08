Суперакция в магазинах «Красный пищевик» на зефир

С 10 июня в фирменных магазинах «Красный пищевик»: зефир ванильный в настоящем шоколаде по 7,99 руб/кг (это суперцена!).

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Здесь вы можете также приобрести пастилу, мармелад, конфеты, халву на любой вкус! Есть подарочные наборы к любому празднику. Большой выбор мёда, арахисовой пасты и многое другое.

Адрес: Г. Слуцк, ул. Ленина, 150

График работы:

понедельник-пятница — с 09.00 до 19.00; суббота-воскресенье — с 09.00 до 18.00; санитарный день: последний день месяца.



Телефон: +375 44 460 66 77.

Адрес: г. Минск, ул. В. Хоружей, 8 (рынок «Комаровка»).

ОАО «Красный пищевик» УНП 700 067 279