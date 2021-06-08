В Беларуси меняют Уголовный кодекс: наказания станут строже

На Национальном правовом портале опубликован закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». TUT. ВY выбрал главное.
Законом введена уголовная ответственность:
- за экстремизм: создание экстремистского формирования и участие в нём, подготовку к участию, финансирование такой деятельности и содействие ей;
- за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий;
- за незаконные сбор и распространение личных данных.
Ужесточена ответственность:
- за убийство сотрудника милиции или военнослужащего;
- за насилие либо угрозу в отношении силовиков и судей;
- за сопротивление сотрудникам милиции;
- за публичное оскорбление представителя власти;
- за организацию беспорядков либо участие в них;
- за публичные призывы к проведению несанкционированных массовых мероприятий;
- за умышленное блокирование дорог, повлекшее большой ущерб.
Также увеличены сроки за уклонение от уплаты налогов: до семи лет за преступление, причинившее ущерб в крупном размере (было до трёх лет), до 12 лет — в особо крупном (было до семи).
Основные изменения вступают в силу через десять дней после опубликования.