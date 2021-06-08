В Беларуси меняют Уголовный кодекс: наказания станут строже

На Национальном правовом портале опубликован закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». TUT. ВY выбрал главное.

Законом введена уголовная ответственность:

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за экстремизм: создание экстремистского формирования и участие в нём, подготовку к участию, финансирование такой деятельности и содействие ей;

за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий;

за незаконные сбор и распространение личных данных.

Ужесточена ответственность:

за убийство сотрудника милиции или военнослужащего;

за насилие либо угрозу в отношении силовиков и судей;

за сопротивление сотрудникам милиции;

за публичное оскорбление представителя власти;

за организацию беспорядков либо участие в них;

за публичные призывы к проведению несанкционированных массовых мероприятий;

за умышленное блокирование дорог, повлекшее большой ущерб.

Также увеличены сроки за уклонение от уплаты налогов: до семи лет за преступление, причинившее ущерб в крупном размере (было до трёх лет), до 12 лет — в особо крупном (было до семи).

Основные изменения вступают в силу через десять дней после опубликования.