Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в мае

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за май. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали наших читателей больше всего, а какие были резонансными.
Голые цифры
По итогам мая на сайте kurjer.info зарегистрировано 1 142 000 визитов (сессий).
У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 375 010 визита (в 3 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).
Новости и сюжеты
ТОП-10 локальных новостей и сюжетов:
- В Слуцке с аукциона продают недостроенные частные дома, которые забрали у владельцев через суд
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- Как выглядят пустующие дома в деревне Заградье под Слуцком. Местные считают, что строения могут найти хозяев из-за удобного расположения
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- Сколько стоят похороны в Слуцке. И хватит ли тех денег, что даёт государство
- Мёртвые хатки, нетронутая икона в углу и старая детская коляска… Как я съездила в родную деревню спустя 27 лет
- С замками и сараями. Как выглядят дома в деревне Рудня под Слуцком, где рядом лес и озеро
- Почему по Cлуцку бегают сотни мокрых детей, стоит милиция и перекрыта целая улица
- Слуцкий центр детского творчества раскрасили по-новому. Фото до и после (+ что говорят читатели «Кур'ера»)
- «Наследница знатного рода Доманских вытерла слёзы и уехала». Большое прошлое маленького Залядья: как я съездила в слуцкую деревню.
Крушение самолёта под Барановичами
В среду, 19 мая, под Барановичами потерпел крушение военный самолёт. Погибли оба лётчика.
- Что происходило в течение той роковой минуты (данные из «чёрного ящика»)
- Что известно о пилотах — майоре Андрее Ничипорчике и лейтенанте Никите Куканенко — можно прочитать здесь.
- А фото с места происшествия — здесь.
Нелокальные сюжеты
- Что изменится с 1 июня в Беларуси. Обзор
- Что в ВОЗ ответили на слова Лукашенко о том, что Беларуси ничем не помогли в борьбе с COVID-19
- В Беларуси вводится уголовная ответственность за неуплату взносов в ФСЗН
- Пенсии упали, зарплаты замедлили рост, а организации сокращают штат. Что происходит в Беларуси
- Почему дешевеет доллар: что произошло и что будет дальше.
Самые популярные «Народные новости»
- Я не понимаю, почему некоторые случчане строят дома по 150 «квадратов», а потом оказывается, что зря
- «Возможно, эта информация будет кому-то полезна». Случчанка про пустующие дома «в шикарной деревне»
- «Тишина и звери, фермы закрыты». Про домик в деревне, где только один сосед.