Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в мае

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за май. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали наших читателей больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры

По итогам мая на сайте kurjer.info зарегистрировано 1 142 000 визитов (сессий).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 375 010 визита (в 3 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

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Крушение самолёта под Барановичами

В среду, 19 мая, под Барановичами потерпел крушение военный самолёт. Погибли оба лётчика.

Что происходило в течение той роковой минуты ( данные из «чёрного ящика» )

) Что известно о пилотах — майоре Андрее Ничипорчике и лейтенанте Никите Куканенко — можно прочитать здесь .

и лейтенанте — можно прочитать . А фото с места происшествия — здесь.

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