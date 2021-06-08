Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в мае

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На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за май. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали наших читателей больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в мае, Слуцк
Из четырёх слуцких сайтов, публикующих новости и коммерческую информацию, у KURJER.INFO количество посещений в 3 раза больше, чем у трёх остальных вместе взятых. Как и в прошлых месяцах, SimilarWeb перестал учитывать данные одного из местных сайтов, так как его статистика слишком мала для измерения, однако мы в своих подсчётах учитывали его средние показатели. Данные: SimilarWeb (статистика общедоступна, её может проверить любой пользователь). Скриншот с сайта SimilarWeb

Голые цифры

По итогам мая на сайте kurjer.info зарегистрировано 1 142 000 визитов (сессий).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 375 010 визита (в 3 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

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Новости и сюжеты

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Крушение самолёта под Барановичами

В среду, 19 мая, под Барановичами потерпел крушение военный самолёт. Погибли оба лётчика.

  • Что происходило в течение той роковой минуты (данные из «чёрного ящика»)
  • Что известно о пилотах — майоре Андрее Ничипорчике и лейтенанте Никите Куканенко — можно прочитать здесь.
  • А фото с места происшествия — здесь.

Нелокальные сюжеты

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  3. В Беларуси вводится уголовная ответственность за неуплату взносов в ФСЗН
  4. Пенсии упали, зарплаты замедлили рост, а организации сокращают штат. Что происходит в Беларуси
  5. Почему дешевеет доллар: что произошло и что будет дальше.

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