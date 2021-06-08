В Минздраве определили пять вузов, в которые можно передать своё тело после смерти

В Министерстве здравоохранения Беларуси определили пять вузов, в которые можно передать своё тело после смерти. Соответствующее постановление было опубликовано на Национальном правовом портале во вторник, 8 июня.

В документе оговаривается, что «инструкция определяет порядок и условия совершения физлицом анатомического дара организации здравоохранения или же госучреждению образования, осуществляющему подготовку, повышение квалификации или переподготовку специалистов с высшим или средним медицинским, фармацевтическим образованием, для использования в образовательном процессе и научных исследованиях».

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В постановлении также сказано, что физлицо, желающее передать после смерти своё тело, органы, ткани одаряемой организации, составляет распоряжение о совершении анатомического дара. Распоряжение составляется в двух экземплярах: один хранится у дарителя, второй — у одаряемой организации.

Также был установлен перечень госорганизаций, куда можно передать тело после смерти. В их числе Белорусский государственный медицинский университет, Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, Гомельский государственный медицинский университет, Гродненский государственный медицинский университет, Белорусская медицинская академия последипломного образования.

Постановление вступает в силу уже с 8 июля 2021 года.