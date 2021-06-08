«Сделала запись их „пения“ и слушаю перед сном». Случчанка рассказала, чем полезны голоса лягушек (+ аудио)

На днях была на пруду недалеко от Слуцка и услышала лягушачьи рулады. Подойдя поближе, увидела лягушек. Самцы такими звуками старательно привлекали самок. Громкость усиливают резонаторы звука — пузыри, которые расположены по бокам головы у рта. В начале июня, когда вода нагревается до +17°С, у лягушек начинаются брачные игры. Прудовые лягушки откладывают по 2000—3000 яиц на листьях растений в воде. Примерно через 75−120 суток появляются головастики, которые окончательно вырастают только через четыре с лишним месяца.

Я сделала аудиозапись «пения» лягушек, потому что читала, что прослушивание на ночь этих звуков благотворно влияет на сон. Они снимают у человека подсознательное напряжение, вызванное в прошлом болью или сильным неприятием, приводят к лучшей работе центральной нервной системы и здоровья в целом.

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Проверила: перед сном послушала запись. И спала отлично.

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