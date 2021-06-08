В сервисе «Личный кабинет» МНС появился новый функционал «Сведения о транспортных средствах». Туда внесены сведения о марке/модели, типе, годе выпуска, регистрационном знаке, дате постановки на учёт (снятия с учёта) в ГАИ транспортных средств, зарегистрированных за гражданином. Это сделано для удобства уплаты транспортного налога.

Об этом «Кур'еру» сообщили в инспекции МНС Республики Беларусь по Слуцкому району.

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Какие сведения об автомобилях есть в «Личном кабинете»

Сведения есть о транспортных средствах, выпущенных с 1992 года и зарегистрированных за физическим лицом в ГАИ МВД по состоянию на 1 января 2021 года. Если автовладельцы в «Личном кабинете» обнаружат несоответствия или отсутствия сведений о транспортных средствах, для уточнения информации нужно обратиться в регистрационное подразделение ГАИ МВД.

Когда уплачивается транспортный налог

Уплата транспортного налога физическими лицами производится на основании извещения, вручаемого плательщику налоговым органом.

Граждане, имеющие транспортные средства, являющиеся объектом налогообложения транспортным налогом, должны не позднее 15 декабря 2021 года уплатить авансовый платёж в размере одной базовой величины — 29 рублей, а в отношении прицепа, прицепа-дачи (каравана) и мотоцикла — в размере 20 рублей за каждый объект.

Извещения на такие платежи будут направлены налоговыми органами не позднее 1 ноября 2021 года.

Граждане, имеющие «Личный кабинет», получат извещения только в электронном виде. Войти в «Личный кабинет» можно с помощью индивидуального логина и пароля, которые присваивают налоговые органы. За регистрацией в «Личном кабинете» можно обратиться в любую ближайшую налоговую инспекцию (с собой нужно иметь только паспорт).