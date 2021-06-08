«Не оставляйте детей одних!» Работники местного РОЧС провели акцию в развлекательном центре Слуцка

В рамках третьего этапа республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» спасатели районного отдела по чрезвычайным ситуациям в компании активистов Белорусской молодёжной общественной организации спасателей-пожарных из ГУО «Минское областное кадетское училище» посетили развлекательный центр «ЛеоПарк», где проводят время дети с родителями, и побеседовали с ними о правилах безопасности.

Марина Лесникова, специалист сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Слуцкого РОЧС, напомнила родителям о том, как важно не оставлять своих детей без присмотра, а также о том, что необходимо с самого детства прививать детям навыки безопасного поведения. В ход шли и примеры трагических случаев, которые, к сожалению, произошли на территории республики, где погибли или травмировались дети, чтобы показать, как эта проблема важна в нашем обществе и на неё стоит обращать внимание. Посетителей было не так много, но это сыграло спасательнице и кадетам «на руку», можно было без спешки рассказать о безопасности, проверить знания мам на практике, ведь работники МЧС всегда придумывают что-то новое и интересное при проведении мероприятий и акций.





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Кубики «5 шагов спасения», головоломка «Опасно-безопасно», кроссворд по безопасности, лабиринт показали, что мамы знают, какие предметы могут представлять опасность для их детей, а какие — нет, как вести себя при пожаре и каким образом обучить своего ребёнка этому алгоритму. Ловкость и скорость показали мамы, когда примерили краги: разворачивали карамельные конфеты, прикручивали при помощи отвёрток и саморезов в деревянные плашки автоматические пожарные извещатели — соревновательный момент прям подзадоривал и придавал азарт. Детям, в свою очередь, предлагалось поиграть и вспомнить безопасные правила поведения в различных ситуациях в игре «Лото безопасности», изучить номера экстренных служб спасения и сделать фото на память со щенком-пожарным Маршалом.







Мамам и работникам центра было прорекламировано мобильное приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом», которое поможет найти выход в любой сложившейся чрезвычайной ситуации, а также обучить новому и проверить себя и своих родных.

— Как полезны и интересны такие мероприятия, вы обучаете, знакомите с новинками, ещё и одариваете полезными призами — улыбаясь и выражая слова признательности, говорила одна из мам-посетительниц.

Все мамы остались протестированы на знания по ОБЖ и получили памятные подарки и наглядно-изобразительную продукцию для себя и своих детей.