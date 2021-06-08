«Идите туда, где страшно». Мини-интервью со слуцкой мамой-блогером Натальей Нарывской, победительницей премии «Instagram года»

Мы продолжаем цикл мини-интервью с победителями премии «Кур'ера» «Instagram года #Слуцк"-2021. Наш последний герой — 31-летняя Наталья Нарывская, мама троих детей, блогер с 26 тысячами подписчиков в Instagram, победительница премии «Instagram года».
Наталья поделилась, кто из блогеров её вдохновляет, какие советы она может дать начинающим и как сказывается её блогерство на детях.
Любимое занятие Натальи, которое приносит и доход, и удовольствие, — клубничное дело. Девушка уже больше года радует случчанок клубничными наборами и букетами, которые подходят и для романтического ужина, и для презента на день рождения.
Победа в премии «Кур'ера» «Instagram года #Слуцк"-2021 мотивирует Наталью на дальнейшее развитие. И она советует начинающим то, чего придерживается сама: идти туда, где страшно, преодолевать свой страх, который есть у каждого новичка, и всегда быть самим собой, даже на камеру. И тогда, считает случчанка, всё получится.
«Меня вдохновляют два блогера. Первый — моя подруга Ксения Ивашко, второй — Валерия Чекалина. Обе целеустремлённые, мотивируют своими достижениями. На них приятно смотреть», — говорит Наталья.
Что касается детей, то на них блогерство мамы никак не сказывается. Единственное — одноклассники могут обсудить сторис Натальи, а иногда и узнать её, что особенно нравится старшей дочке.
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