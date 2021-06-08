Многие жители Беларуси, в том числе и случчане, в жировках за июнь увидят новую строку «Услуга по управлению общим имуществом совместного домовладения». Уже опубликован список домов, которым надо заключить договоры со службой заказчика ЖКУ.

«Кур'ер» поговорил с Татьяной Волот, директором службы заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района. Она рассказала, почему договор нужно заключать именно с их организацией и сколько будет стоить новая услуга.

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Какое имущество относится к совместному домовладению

Татьяна Волот пояснила, что к имуществу, которое находится в совместном домовладении, относятся:

входы в подъезды,

лестницы,

чердак,

кровля,

отмостка,

подвал,

инженерные коммуникации,

лифт,

дворовая территория.

Есть три формы управления совместным имуществом домовладения

Первая. Можно управлять самим, но только если в доме до 10 квартир. То есть собственники могут сами организовать оказание основных и дополнительных жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), технического обслуживания, санитарного содержания, технического обслуживания лифтов.

Вторая. Если в доме больше чем 10 квартир, то для управления общим имуществом можно создать юридическое лицо — товарищество собственников или ЖСПК. Жильцы выбирают председателя, бухгалтера, сами заключают договоры на оказание ЖКУ.

Третья. Если два этих варианта жителей не устраивают, управление общим имуществом осуществляется уполномоченным лицом, которое назначает райисполком (В Слуцком районе это служба заказчика ЖКУ. — Прим. ред.). Фактически это определение можно отнести почти ко всему старому многоэтажному жилфонду, то есть домам, обслуживанием которых занимается ЖЭУ.

«Мы совместно с райисполкомом проводим собрания, объясняем людям, что когда они приватизировали квартиру, то приватизировали и часть совместного домовладения, — говорит Татьяна Волот. — И получается, что с появлением совместного домовладения кто-то им должен управлять. Предлагаем жильцам создать товарищество собственников. Составляется протокол. Если 2/3 жильцов голосуют за создание товарищества собственников, тогда выбирается председатель, бухгалтер, и жители дома управляют своим имуществом сами.

Если жильцы не могут создать товарищество собственников, то они должны инициировать письмо в Слуцкий райисполком с просьбой назначить уполномоченное лицо по управлению общим имуществом совместного домовладения. Тогда решением исполкома назначается наша организация».

Почему возникла новая услуга

«До 2019 года основные ЖКУ не выставлялись на торги (или тендеры — процедура закупок товаров (работ, услуг) на конкурентной основе. — Прим. ред.), то есть услуги оказывались эксплуатирующей организацией (Слуцкое ЖКХ. — Прим. ред.).

С выходом постановления Совмина от 2 декабря 2019 г. № 826, директивы президента от 4 марта 2019 г. № 7 услуги ЖКУ должны торговаться. Для этого есть служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района. Организация через открытый конкурс выбирает исполнителя, заключает договор на оказание услуг и предоставляет их населению», — говорит Татьяной Волот.

Введение услуги по управлению общим имуществом предусмотрено Положением Совмина от 12.06.2014 № 571. Изменения, принятые в апреле этого года, дополнили документ главой 17 «Плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения». В ней отмечается, что плата за эту услугу ежемесячно вносится плательщиками ЖКУ, являющимися участниками совместного домовладения, сообщает портал коммунальной грамотности.

Договоры надо заключить практически всем жителям многоэтажек

В Слуцке около 90 домов, возведённых через жилищно-строительный кооператив. Все остальные должны перейти под управление службы заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района.

«Информацию про необходимость заключения договора мы опубликовали в СМИ. Это является публичной офертой. С 1 июня вводится услуга по управлению общим имуществом совместного домовладения. Расчётно-справочный центр (РСЦ) будет начислять оплату по данной услуге. Если человек произвёл оплату, значит, он согласен с условием, — поясняет Татьяной Волот. — Если люди желают заключить договор письменно, чтобы он был на бумаге, то надо обращаться в РСЦ или нашу службу».

Про стоимость услуги

Услуга по управлению общим имуществом совместного домовладения не новая. Жильцы и раньше за неё платили, но она была включена в тарифы нескольких ЖКУ: техническое обслуживание дома и лифта, вывоз мусора и санитарное содержание вспомогательных помещений. Когда появится отдельная строка, себестоимость этих четырёх услуг станет меньше, сообщает портал коммунальной грамотности.

По словам Татьяны Волот, плата за услугу за 1 м2 общей жилой площади составит 0,0165 копейки.

Например, площадь двухкомнатной квартиры — 48 кв. м. Следовательно, плата составит 0,792 копейки.