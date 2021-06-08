«За 5 лет очистили целую улицу». В деревне под Слуцком фермер создал прибыльное хозяйство и убрал «заброшки»

Фермер Сергей Бовкунович за 5 лет не только развил бизнес возле Залядья, но и навёл порядок в самой деревне. Он оформил на себя заброшенные участки с ветхими домами и расчистил их. Сергей рассказал «Кур'еру», как ему всё это удалось.

Кто такой Сергей Бовкунович

Фермеру Сергею Бовкуновичу 40 лет. Он родом из Лунинецкого района Брестской области. Бовкунович — потомственный земледелец, его родители тоже держат фермерское хозяйство. На дедовском хуторе и на отцовских полях Сергей ещё в детстве научился работать на земле.

В молодости он выучился на инженера-программиста и 7 лет занимался логистикой в IT-компании в Минске. Но кризис 2011 года заставил пересмотреть жизнь.

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«Надо было что-то менять, — рассказывает Сергей. — Решили с женой заняться фермерством. В 30 лет я переехал в Слуцкий район. Четыре года работал управляющим у другого фермера. Потом захотелось что-то своё делать. И в 2016 году открыл фермерское хозяйство в Залядье».

Зимой Сергей постоянно живёт с семьёй в Слуцке. А на сезон приезжает в Залядье, где купил себе дом.

Как стал фермером

Сергей говорит, что открыть фермерское хозяйство в Беларуси — проще некуда. Он уволился с работы, приехал в Слуцкий райисполком

на приём к землеустроителям и рассказал, чем хочет заняться. После этого вместе они рассмотрели доступные участки, и Сергей получил 30 га земли в Залядье. Все сельхозземли в Беларуси принадлежат государству, а фермерам их дают в постоянное пользование. Есть условия: они должны использовать землю по назначению и поддерживать надлежащее санитарное состояние, платить налоги. Первые три года фермеры получают налоговые льготы.

Сергей выполнял все условия, давал хорошие показатели, и со временем ему выделяли дополнительные участки. Сейчас в его распоряжении около 100 га земли. В хозяйстве работают 5 человек. Это сам Сергей, его жена, два механизатора и рабочая. Иногда на сезон могут привлечь пару работников со стороны.

Однако, по словам Сергея, фермерство всё равно осилит не каждый.

«Нужно быть готовым, что ты будешь делать всё, — говорит фермер. — Ты и бухгалтер, и руководитель, и агроном. Но это ещё полбеды. Самое главное — человек должен уметь продавать. Научиться выращивать можно, в интернете сейчас доступна любая информация и семинары. Но если человек не может реализовывать свою продукцию, адекватно оценивать риски на рынке, то лучше фермерством не заниматься».

Куда продаёт

Фермерское хозяйство Бовкуновича производит клубнику, помидоры, капусту и зерновые. Свою продукцию он экспортирует в Россию на рынок «Фуд Сити» и на санкт-петербургскую Софийскую базу. На белорусском рынке фермер не работает.

«В Беларуси вообще очень мало фермеров, которые работают не на экспорт, — говорит Сергей. — У нас страна маленькая, и мы производим очень много продукции, сельское хозяйство очень развитое. Ёмкость белорусского рынка по сравнению с Россией, Украиной маленькая.

Коллеги мои уже 2 — 3 года как освоили Молдову, Украину с разной продукцией. Хотя Украина считается тоже аграрным государством, но наши фермеры и заводы спокойно поставляют в Украину товар и зарабатывают".

Подружился с местными жителями

Механизатор и рабочая, которые работают у Сергея, — это муж и жена Солодкие из Залядья. Всего в деревне живут постоянно 5 человек, но трудоспособного возраста — только эта пара. Раньше Владимир Солодкий работал механизатором в местном «колхозе», а его супруга — почтальоном.

Бовкунович говорит, что Владимир перешёл к нему работать не столько из-за зарплаты, сколько потому, что работа у фермера — в любом случае легче, чем на государственном сельхозпредприятии. «Люди, которые никогда не сталкивались с этим, думают, что механизатор в колхозе просто катится по полю, — говорит Сергей. — На самом деле это очень вредная и тяжёлая работа по 14 — 16 часов в день. И человек в возрасте, когда чувствует, что здоровье подрывается, пытается найти что-то полегче. А у нас всей земли — третья часть от того, что на предприятии обрабатывается за день».

Сергей помогает местным жителям: бесплатно даёт технику и помогает посадить огороды. Подсыпает дороги, удаляет стихийные свалки. Истребил борщевик.

Кроме того, он купил и взял под личное подсобное хозяйство около 10 заброшенных участков в деревне и навёл там порядок.

Как и зачем фермер убирает «заброшки» в Залядье

Так как вся ближайшая к Залядью земля — в пользовании Сергея, он решил навести порядок и в самой деревне. С первого же года он постепенно скупал заброшенные дома с участками. «М

ы [с женой] не просто пришли тут и сами по себе. А стараемся нести какую-то ответственность за то место, где мы находимся. Жить, когда вокруг всё заросшее и непорядок, — это не есть хорошо», — говорит фермер.

Ему помогла председатель местного Знаменского сельсовета Ольга Долбик. Взяла на себя юридическую сторону вопроса, оформление. Заброшенные участки общей площадью до 1 гектара Сергей купил в частную собственность, а ещё около 2 гектаров — под ведение личного подсобного хозяйства.

Таким образом у Сергея оказалось больше 10 заброшенных участков с руинами домов, зарослями кустарников и деревьев. Бовкунович и его механизаторы примерно месяц в году тратят на расчистку этого «богатства». Обычно осенью, когда закончился сезон, но ещё не ударили морозы.

Фермер говорит, что разобрать дома — это самая лёгкая часть работы. Они и так в основном уже много лет как сгнили и полуразобраны. Получившимися дровами Сергей топит свои три теплицы, где выращивает рассаду.

Основная часть работы — это расчистить участок от зарослей. Участки были заброшены уже по 20 лет и больше. Там росли настоящие взрослые деревья, которые надо срезать, очистить от веток, выкорчевать корни. Зато получившуюся землю можно использовать под что-то хорошее. В итоге за 5 лет фермер расчистил целую улицу.

Что в планах

Сергей планирует купить помидороуборочный комбайн и взять ещё земли под помидоры. И продолжить благоустраивать деревню. Ещё несколько заброшенных строений, выкупленных Сергеем, ждут своей участи.

В плане бизнеса тоже есть надежды на будущее. «Производство — это хорошо, — говорит Сергей.— Но надо привязаться хоть к какой-то переработке. Можно скооперироваться с консервными заводами. Теми, которые не хотят, например, сидеть на импорте томатной пасты из Украины. В Беларуси её можно производить в количестве, которое на нашу Беларусь достаточно».