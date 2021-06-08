Усилить защиту силовиков, ужесточить наказание за экстремизм. Какие именно изменения внесли в обновленный УК

Во вторник, 8 июня, на Национальном правовом портале опубликовали закон, который вносит изменения в Уголовный кодекс. В новом УК ужесточили наказание за оскорбление, насилие и угрозы в отношении чиновников, судей и силовиков. Также он позволяет наказывать за неоднократное участие в несанкционированных митингах, за участие в экстремистском формировании, за распространение заведомо ложной информации о положении государства. Подробнее в изменениях разбирался TUT.BY.

Критику чиновников будут считать экстремизмом?

Существенные изменения внесли в УК в связи с «борьбой с экстремизмом». Так, статью 130 УК «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» дополнили важным примечанием — «под иной социальной принадлежностью в настоящей статье понимается принадлежность лица к определенной социальной группе по признаку пола, возраста, профессии, рода занятий, места жительства и иной социально-групповой идентификации».

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Кроме того, сейчас можно привлекать к ответственности не только за создание экстремистского формирования, но и за участие в нем. Так, за участие в экстремистском формировании будут наказывать ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Законодатели поясняют, что под преступлением экстремистской направленности понимается «преступление, сопряженное с совершением умышленных действий, относящихся в соответствии с законодательными актами к экстремизму, а равно иное преступление, предусмотренное УК, совершенное по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни, политической или идеологической вражды либо по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы». Такие формулировки последнее время часто можно услышать по обвинению оппонентов власти.

Ст. 361−2 УК «Финансирование деятельности экстремистского формирования» дополнили частью 2, где речь идет о совершении преступления повторно, группой лиц, по предварительному сговору, должностным лицом с использованием своих полномочий, наказание — от 4 до 8 лет лишения свободы со штрафом. При этом гражданам, которые своевременно заявят о том, что занимались таким финансированием и помогут следствию, обещают освобождать от уголовной ответственности.

До 6 лет за «содействие экстремистской деятельности»

Введены три новые статьи для «борьбы с экстремизмом». Обращаем внимание, что используются довольно широкие формулировки, такие как «иное содействие экстремистской деятельности», что именно будут под этим понимать, пока непонятно.

Статья 361−4 «Содействие экстремистской деятельности» : 1. Вербовка, иное вовлечение лица в экстремистскую деятельность, обучение, а равно иное содействие экстремистской деятельности, — наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет. 2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, — наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.

: 1. Вербовка, иное вовлечение лица в экстремистскую деятельность, обучение, а равно иное содействие экстремистской деятельности, — наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет. 2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, — наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет. Статья 361−5 «Прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности» : Прохождение лицом обучения или иной подготовки, заведомо для обучающегося имеющих целью его последующее участие в экстремистской деятельности, — наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

: Прохождение лицом обучения или иной подготовки, заведомо для обучающегося имеющих целью его последующее участие в экстремистской деятельности, — наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок. Статья 423−1 «Неисполнение решения о признании организации экстремистской и (или) приостановлении ее деятельности»: Неисполнение должностным лицом организации вступившего в законную силу судебного решения о признании организации экстремистской в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а равно неисполнение должностным лицом организации постановления о приостановлении деятельности организации в случае выявления фактов (получения сведений о фактах), свидетельствующих об экстремистской деятельности такой организации, — наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Также к уголовной ответственности будут привлекать за публичные призывы к нарушению территориальной целостности Республики Беларусь (арест либо лишение свободы до 5 лет), а если призывы были в СМИ или интернете — до 7 лет лишения свободы (ст. 361 УК).

За надругательство над государственными символами (герб, флаг, гимн) наказание ужесточено. В новом УК за это предусматривается наказание до 3 лет ограничения или лишения свободы.

Два раза судили за участие в акции? На третий могут завести «уголовку»

Еще одно новшество в уголовном законе — привлекать к уголовной ответственности граждан, которые в течение года дважды привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. То есть на третий раз уже могут завести «уголовку», и наказание за это — арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Статья 342−2 (Неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий). Нарушение установленного порядка организации и проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, в том числе публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), если это деяние совершено неоднократно, — наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Предусмотрено и ужесточение наказания за публичные призывы к организации или проведению незаконных собраний, митингов, шествий (ст. 369−3): максимальный срок лишения свободы увеличили с трех до пяти лет.

Усиление защиты не только силовиков, но и их родственников

В новом Уголовном кодексе ужесточили ответственность за посягательство на чиновников, силовиков, судей и президента.

Во-первых, внесены изменения в ст. 362 УК, ранее по ней судили за убийство милиционеров, дополнение — и военнослужащих. Срок минимального наказания повышен с 10 до 12 лет лишения свободы.

Во-вторых, ужесточились сроки по ст. 363 (Сопротивление сотруднику ОВД, иному лицу, которое осуществляет охрану общественного порядка) — до 3 лет лишения свободы (было до 2 лет), а если преступление совершено группой лиц, с применением насилия — до 7 лет лишения свободы (ранее — до 5 лет). По ст. 364 УК (Насилие, угроза применения насилия в отношении милиционера) — до 7 лет лишения свободы (было до 6), по ст. 366 (Насилие, угроза применения насилия в отношении должностного лица в связи с выполнением служебных обязанностей) — до 7 лет лишения свободы (было до 5). Также увеличены сроки за оскорбление и клевету в отношении президента, за насилие в отношении судьи или народного заседателя.

В-третьих, статью 369 УК (Оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) дополнили словами «либо его родственника». Наказание ужесточается. Так, к штрафу, аресту, ограничению свободы свободы добавили лишение свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, за клевету (независимо от того, кто потерпевший по делу) теперь смогут наказывать лишением свободы на срок до 3 лет, до внесения изменений максимальным наказанием за это была «химия».

Также заметно, что госорганы пытаются бороться со «сливами» информации. В УК предлагается внести новую статью:

Статья 375−1 «Незаконное собирание либо получение сведений, составляющих государственные секреты»: 1. Незаконное собирание либо получение сведений, составляющих государственные секреты Республики Беларусь, а равно сведений, составляющих государственные секреты других государств, переданных Республике Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с целью их распространения при отсутствии признаков измены государству или шпионажа — наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет. 2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, либо повлекшие тяжкие последствия, — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Свобода слова под угрозой

В новом УК существенно поменялась статья 369−1 (Дискредитация Республики Беларусь). Если ранее преступлением считалось предоставление иностранному государству, иностранной или международной организации заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Республики Беларусь, правовом положении граждан в Республике Беларусь, дискредитирующих Республику Беларусь или ее органы власти, то теперь уточнение про иностранное государство и иностранные организации исчезло, используется максимально широкая формулировка:

«Распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Республики Беларусь, правовом положении граждан в Республике Беларусь, деятельности государственных органов, дискредитирующих Республику Беларусь, совершенное в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в СМИ, либо в информации, размещенной в интернете, направленное на причинение существенного вреда государственным или общественным интересам».

И если ранее по ст. 369−1 УК наказание было арест или лишение свободы на срок до двух лет, то теперь предлагается и в этой части внести изменения: арест, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа.

Кроме того, в новом УК появилась статья за нарушение законодательства о средствах массовой информации (ст. 198−1), специально для сайтов, у которых статуса СМИ нет (регистрация все еще является добровольной). За распространение «запрещенной» информации владельца сайта будут наказывать в уголовном порядке (общественные работы, или штраф, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок), если в течение года он уже дважды привлекался к административной ответственности за такое же нарушение.

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