В Старых Дорогах появился памятник воинам-автомобилистам. Фотофакт

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В Старых Дорогах появился памятник воинам-автомобилистам. Фотофакт, Слуцк
Фото: «Навіны Старадарожчыны»

В Старых Дорогах под знаком народного единства на территории базы ремонта автомобилей поставили памятник воинам, которые с честью и достоинством служили Родине, пишут «Навіны Старадарожчыны».

В Старых Дорогах появился памятник воинам-автомобилистам. Фотофакт, Слуцк
Фото: «Навіны Старадарожчыны»
В Старых Дорогах появился памятник воинам-автомобилистам. Фотофакт, Слуцк
Фото: «Навіны Старадарожчыны»
В Старых Дорогах появился памятник воинам-автомобилистам. Фотофакт, Слуцк
Фото: «Навіны Старадарожчыны»
В Старых Дорогах появился памятник воинам-автомобилистам. Фотофакт, Слуцк
Фото: «Навіны Старадарожчыны»