Слуцкий сыродельный комбинат планирует производить быстрорастворимое сухое молоко на экспорт

Слуцкий сыродельный комбинат планирует производить быстрорастворимое сухое молоко — цельное и обезжиренное. Его будут отправлять на экспорт. Об этом рассказал Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси, пишет ГКНТ.

«Особенность технологии производства сухого быстрорастворимого молока — получение продукта с капиллярно-пористой структурой частиц и высокой способностью к смачиванию. Такое состояние достигается путём агломерации высушенных частиц и кристаллизации лактозы. Реализация этого проекта позволит увеличить производство конкурентоспособной импортозамещающей продукции, а также увеличить долю выручки в валюте», — подчеркнул Александр Шумилин.

Реклама

Завершить проект планируется в 2023 году. Документацией предусматривается строительство нового цеха, а также закупка производственного оборудования, интегрированного в существующий технологический процесс.