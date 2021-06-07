Улицу 14 Партизан постоянно затапливает, а ЖКХ не реагирует. Случчанин пожаловался в Миноблисполком

На прямую линию Миноблисполкома, которую 5 июня провёл Денис Курленко, заместитель председателя, обратился случчанин. Мужчина пожаловался на то, что улицу 14 Партизан постоянно затапливает, а ЖКХ на проблемы не реагирует, пишет МЛЫН.BY.

— Недавно приходили представители Слуцкого ЖКХ и УКС местного исполкома и сказали, что необходимо переложить плитку пешеходного тротуара. А с него дом в период дождей постоянно заливается, стены стоят сырые. Изменится что-либо с перекладкой тротуара — неизвестно. И если изменится, то когда?

Три года назад в доме был сделан капитальный ремонт, смысл которого всё из-за той же влаги — под сомнением. Чтобы обратиться в суд, надо было предоставить данные стройэкспертизы. А те запросили за неё — 1800 рублей. Может, для организаций сумма и нормальная, но для пенсионера и инвалида 2 группы — явно неподъёмная, — сказал Михаил К.

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— Мы попробуем решить проблему, подключив к её решению ещё и областное ЖКХ, — заверил Денис Курленко.