Как сообщает «Слуцкі край», на основании решения Слуцкого районного исполнительного комитета (№ 1431 от 14.05.2021 г. ) КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района» назначено уполномоченным лицом по управлению общим имуществом совместного домовладения по адресам:

ЖЭУ-1 (Слуцк)

улица Максима Богдановича — дома 5, 12, 29, 103;

дома 5, 12, 29, 103; улица Жукова — дома 11, 12, 13, 15, 17;

— дома 11, 12, 13, 15, 17; улица Копыльская — дома 1, 4, 6, 12, 14, 29, 31, 35;

— дома 1, 4, 6, 12, 14, 29, 31, 35; улица Кононовича — дома 2, 4, 6, 8;

— дома 2, 4, 6, 8; улица Комсомольская — дома 3, 4, 5;

— дома 3, 4, 5; улица Ленина — дома 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136/1, 138А, 139, 141, 147, 159Б, 161, 163, 165, 187, 191, 193;

— дома 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136/1, 138А, 139, 141, 147, 159Б, 161, 163, 165, 187, 191, 193; улица Ленинская — дома 4, 6, 9, 10;

— дома 4, 6, 9, 10; улица Лобана — дома 3 и 17;

— дома 3 и 17; улица Монахова — дом 5;

— дом 5; улица 8-е Марта — дома 4, 6, 22, 32;

— дома 4, 6, 22, 32; улица Парижской Коммуны — дома 4, 8, 11;

— дома 4, 8, 11; улица Республиканская — дом 1;

— дом 1; улица Толстого — дом 26.

ЖЭУ-2 (Слуцк)

улица 1 Августа — дом 2;

— дом 2; улица 11 июля — дом 13;

— дом 13; улица Кононовича — дома 11 и 17;

— дома 11 и 17; улица Корзуна — дома 1 и 2;

— дома 1 и 2; улица Ленина — дома 148, 150, 152, 154, 156, 197, 201, 203, 211, 215, 217, 219, 221, 223/1, 223, 225, 227;

— дома 148, 150, 152, 154, 156, 197, 201, 203, 211, 215, 217, 219, 221, 223/1, 223, 225, 227; улица 14 Партизан — дома 1, 4, 6, 8/2;

дома 1, 4, 6, 8/2; улица Пионерская — дома 1, 2, 4, 6, 10, 32;

— дома 1, 2, 4, 6, 10, 32; улица Революционная — дома 1 и 5;

дома 1 и 5; улица Социалистическая — дома 1, 3 и 5;

— дома 1, 3 и 5; улица Чехова — дома 3 и 5;

— дома 3 и 5; деревня Селище, улица Колхозная — дома 1, 2, 3 и 4.

ЖЭУ-3 (Слуцк)

улица Восточная — дом 1;

— дом 1; улица Гагарина — дома 6, 7, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 38;

— дома 6, 7, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 38; улица Ленина — дома 286, 288, 293А, 300/1, 300/2, 304, 313, 313А;

— дома 286, 288, 293А, 300/1, 300/2, 304, 313, 313А; улица Максима Богдановича — дома 33, 37, 181, 183;

— дома 33, 37, 181, 183; проезд Надречный — дом 25;

— дом 25; улица Пугачёва — дома 8 и 10;

— дома 8 и 10; улица Северная — дом 5;

— дом 5; улица Советская — дом 111;

— дом 111; улица Социалистическая — дома 110, 112, 116, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170А, 172, 174, 176, 178;

— дома 110, 112, 116, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170А, 172, 174, 176, 178; улица Чапаева — дома 1 и 11;

— дома 1 и 11; переулок Чапаева 1-й — дома 1, 9, 12;

— дома 1, 9, 12; переулок Чапаева 2-й — дома 3 и 17.

ЖЭУ-4 (Слуцк)

улица Брестская — дом 32;

— дом 32; улица Виленская — дома 57, 59, 63, 65, 69, 108, 110;

— дома 57, 59, 63, 65, 69, 108, 110; улица Вокзальная — дома 6А и 8;

— дома 6А и 8; улица Головащенко , — дома 8 и 18;

, — дома 8 и 18; переулок Красногвардейский 1-й — дома 1, 2, 4 и 5;

— дома 1, 2, 4 и 5; переулок Красногвардейский 2-й — дом 5;

— дом 5; улица Ленина — дома 1А, 3, 3А, 23, 31, 92, 94, 104;

— дома 1А, 3, 3А, 23, 31, 92, 94, 104; улица Максима Богдановича — дома 40 и 88;

— дома 40 и 88; переулок Максима Богдановича 1-й — дом 41;

— дом 41; переулок Максима Богдановича 2-й — дома 3 и 5;

— дома 3 и 5; улица Молодёжная — дома 2, 4, 6, 8, 15;

— дома 2, 4, 6, 8, 15; переулок Новый 4-й — дома 1, 1А, 4, 5, 9;

— дома 1, 1А, 4, 5, 9; переулок Рабочий 2-й — дом 3;

2-й — дом 3; переулок Рабочий 5-й — дома 2 и 4;

— дома 2 и 4; улица Солигорская — дома 6 и 12;

— дома 6 и 12; улица Строителей — дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

— дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; улица Старобинская — дома 17, 19, 26;

— дома 17, 19, 26; улица Тутаринова — дом 1, 20, 24;

— дом 1, 20, 24; улица Энергетиков — дом 3, 5;

— дом 3, 5; улица 14 Партизан — дом 60 и 70;

ЖЭУ-5 (Слуцк)

улица Зелёная — дома 3, 5А, 7;

— дома 3, 5А, 7; улица 14 Партизан — дом 66 А;

— дом 66 А; улица Чехова — дома 18, 29, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 51, 59;

— дома 18, 29, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 51, 59; улица Чкалова — дом 8;

— дом 8; агрогородок Гацук, улица Заводская — дома 1 и 2;

ЖЭУ-6

агрогородок Гацук, улица Заводская — дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

— дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; агрогородок Греск, улица Минская — дома 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 58, 60, 68, 77;

— дома 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 58, 60, 68, 77; агрогородок Греск, переулок Спортивный — дом 2.

С 1 июня 2021 года плательщики жилищно-коммунальных услуг, являющиеся участниками совместного домовладения, обязаны ежемесячно вносить плату за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения. Управление общим имуществом совместного домовладения уполномоченным лицом осуществляется на основании договора. Отказ от заключения договора не освобождает участников совместного домовладения, а также лиц, которым собственником жилого и (или) нежилого помещений или законодательством предоставлено право на заключение договора, от внесения платы за услугу.

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Для заключения договора на управление общим имуществом совместного домовладения участники совместного домовладения могут обратиться по адресам: