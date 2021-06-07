Как сообщает «Слуцкі край», на основании решения Слуцкого районного исполнительного комитета (№ 1431
ЖЭУ-1 (Слуцк)
- улица Максима Богдановича — дома 5, 12, 29, 103;
- улица Жукова — дома 11, 12, 13, 15, 17;
- улица Копыльская — дома 1, 4, 6, 12, 14, 29, 31, 35;
- улица Кононовича — дома 2, 4, 6, 8;
- улица Комсомольская — дома 3, 4, 5;
- улица Ленина — дома 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136/1, 138А, 139, 141, 147, 159Б, 161, 163, 165, 187, 191, 193;
- улица Ленинская — дома 4, 6, 9, 10;
- улица Лобана — дома 3 и 17;
- улица Монахова — дом 5;
- улица 8-е Марта — дома 4, 6, 22, 32;
- улица Парижской Коммуны — дома 4, 8, 11;
- улица Республиканская — дом 1;
- улица Толстого — дом 26.
ЖЭУ-2 (Слуцк)
- улица 1 Августа — дом 2;
- улица 11 июля — дом 13;
- улица Кононовича — дома 11 и 17;
- улица Корзуна — дома 1 и 2;
- улица Ленина — дома 148, 150, 152, 154, 156, 197, 201, 203, 211, 215, 217, 219, 221, 223/1, 223, 225, 227;
- улица 14 Партизан — дома 1, 4, 6, 8/2;
- улица Пионерская — дома 1, 2, 4, 6, 10, 32;
- улица Революционная — дома 1 и 5;
- улица Социалистическая — дома 1, 3 и 5;
- улица Чехова — дома 3 и 5;
- деревня Селище, улица Колхозная — дома 1, 2, 3 и 4.
ЖЭУ-3 (Слуцк)
- улица Восточная — дом 1;
- улица Гагарина — дома 6, 7, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 38;
- улица Ленина — дома 286, 288, 293А, 300/1, 300/2, 304, 313, 313А;
- улица Максима Богдановича — дома 33, 37, 181, 183;
- проезд Надречный — дом 25;
- улица Пугачёва — дома 8 и 10;
- улица Северная — дом 5;
- улица Советская — дом 111;
- улица Социалистическая — дома 110, 112, 116, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170А, 172, 174, 176, 178;
- улица Чапаева — дома 1 и 11;
- переулок Чапаева 1-й — дома 1, 9, 12;
- переулок Чапаева 2-й — дома 3 и 17.
ЖЭУ-4 (Слуцк)
- улица Брестская — дом 32;
- улица Виленская — дома 57, 59, 63, 65, 69, 108, 110;
- улица Вокзальная — дома 6А и 8;
- улица Головащенко, — дома 8 и 18;
- переулок Красногвардейский 1-й — дома 1, 2, 4 и 5;
- переулок Красногвардейский 2-й — дом 5;
- улица Ленина — дома 1А, 3, 3А, 23, 31, 92, 94, 104;
- улица Максима Богдановича — дома 40 и 88;
- переулок Максима Богдановича 1-й — дом 41;
- переулок Максима Богдановича 2-й — дома 3 и 5;
- улица Молодёжная — дома 2, 4, 6, 8, 15;
- переулок Новый 4-й — дома 1, 1А, 4, 5, 9;
- переулок Рабочий 2-й — дом 3;
- переулок Рабочий 5-й — дома 2 и 4;
- улица Солигорская — дома 6 и 12;
- улица Строителей — дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- улица Старобинская — дома 17, 19, 26;
- улица Тутаринова — дом 1, 20, 24;
- улица Энергетиков — дом 3, 5;
- улица 14 Партизан — дом 60 и 70;
ЖЭУ-5 (Слуцк)
- улица Зелёная — дома 3, 5А, 7;
- улица 14 Партизан — дом 66 А;
- улица Чехова — дома 18, 29, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 51, 59;
- улица Чкалова — дом 8;
- агрогородок Гацук, улица Заводская — дома 1 и 2;
ЖЭУ-6
- агрогородок Гацук, улица Заводская — дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- агрогородок Греск, улица Минская — дома 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 58, 60, 68, 77;
- агрогородок Греск, переулок Спортивный — дом 2.
С 1 июня 2021 года плательщики жилищно-коммунальных услуг, являющиеся участниками совместного домовладения, обязаны ежемесячно вносить плату за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения. Управление общим имуществом совместного домовладения уполномоченным лицом осуществляется на основании договора. Отказ от заключения договора не освобождает участников совместного домовладения, а также лиц, которым собственником жилого и (или) нежилого помещений или законодательством предоставлено право на заключение договора, от внесения платы за услугу.
Для заключения договора на управление общим имуществом совместного домовладения участники совместного домовладения могут обратиться по адресам:
- Слуцк, улица Пионерская, дом 8, КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», телефоны 6−38−01, 4−10−81;
- Слуцк, ул. Строителей, дом 5Б, государственное предприятие «Расчётно-справочный центр города Слуцка», телефоны 4−67−70, 4−67−80.