Жительница Слуцка Любовь держит дома не совсем привычных для нашего города питомцев — улиток ахатин. Девушка рассказала «Кур'еру», чем её привлекают эти моллюски, много ли средств требуется для ухода за ними, и поделилась секретами их содержания.

«Мы с дочкой Николь любим животных. Сначала дома появился хомяк, потом кот Миша, улитки, — рассказала Любовь. — В июле планирую взять крысу. Животных никогда не бывает много, часто хочется нового питомца. Мечтали о собаке, но в следующем году дочь пойдёт в школу, и не получится щенку уделить достаточно времени, поэтому подождём.

Прошлой осенью в городской музей приезжала выставка экзотических животных, на которой мы увидели улиток ахатин. Купили одну.

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Люди по-разному реагируют на улиток: многие их боятся, брезгуют. Например, муж мне говорит: «Люба, как ты её вообще в руки берёшь?» Но есть те, кто любит.

Улитка требует заботы

Если я беру живое существо в дом, то стараюсь создать ему комфортные условия. Для улитки мне понадобился пластиковый контейнер (можно аквариум, террариум) с крышкой (без неё улитка быстро выползет), кокосовый субстрат для подстилки, кормовой мел, панцирь каракатицы, гаммарус — питательные сухие червячки. Улиткам нужно тепло, поэтому купили коврик с подогревом на 7 Вт, заказывали через интернет.

Улиткам нужны особые условия: они любят влагу и тепло, в домик должен поступать воздух. Для этого я проделала дырочки в контейнере: нагрела горячий гвоздь и проткнула. Температура внутри не должна быть ниже 22 градусов. Подложку внутри домика нужно делать слоем больше 10 см, ведь ахатины любят зарываться в субстрат, и если условия благоприятные, то делают там кладки.

Когда улитке не хватает влаги, она прячется в домик, поэтому грунт или субстрат должен быть влажным (но не мокрым). Можно брызгать, распылять воду. Если улитка постоянно висит на стенках, это говорит о повышенной влажности.

Кормовой мел и панцирь каракатицы нужны ахатинам как источник микроэлементов, чтобы панцирь был прочным, а раковина — яркой. Сейчас я похожа на фермера: убираю и кормлю.

Сколько потратила на обустройство улитки

Пластиковый контейнер обошёлся в 4 рубля, панцирь каракатицы — 9 рублей, кормовой мел — 3 рубля, коврик для подогрева — 9 рублей, кокосовый субстрат — 9 рублей (за 7 литров). Итого: 34 рубля. Всего этого хватит надолго.

Про питание

Ест улитка кусочки огурцов, яблок, груш и других овощей и фруктов, любит творог, сметану. Зимой покупаю салатные листья, раннюю клубнику и детское пюре в баночках. Кормлю один раз, а детёнышей — два раза в день. Пищу кладу на специальные тарелочки или пластиковые крышки. Категорически нельзя давать соль, сахар, лимонную и другие кислоты, крахмал, бобовые, жареное, макароны, копчёности, специи, сырой картофель, засахаренные фрукты.

Воду наливаю тоже в пластиковую крышечку, она должна быть фильтрованная, без хлора. Хотя улитки поглощают воду из пищи, любят в чистом виде. Если побрызгать в домик, то они с удовольствием собирают капельки воды со стенок.

Генеральную уборку в домике делаю раз в две недели.

Про опыт выращивания улиток

За всё время улитка у меня сделала две кладки яиц. От первой осталось 4 яйца, остальные погибли от перепада температуры: было открыто окно, и кладка подмёрзла. К тому же четыре маленькие улитки съели остальных зародышей. Сейчас появилась вторая кладка яиц, буду смотреть за ней более ответственно.

Маленьких улиток можно отдавать в возрасте двух месяцев, когда панцирь полностью окрепнет. Сейчас им месяц, и панцирь прозрачный, видно, как под ним тельце шевелится.

Как домашние общаются с улитками

Кот Миша проявляет к улитке повышенный интерес, она у него восторг вызывает. Кот её нюхает, смотрит пристально, пытается лизнуть. Она усы сжимает, прячет.

Дочка любит купать улитку, помогает мне в кормлении, нарезает овощи, но грязную работу пока делаю сама.

Улитки — это интересно

Говорят, что эти улитки поддаются даже дрессировке, лезут целоваться. Бытует мнение, что если сажать улиток на лицо, то они омолодят кожу. Я не пробовала.

Размер улитки зависит от величины домика. Некоторые владельцы даже соревнования устраивают, у кого больше. А растут улитки достаточно быстро: до 10 см за два месяца.

Купание улитки — забавная процедура. Делаем это два раза в неделю в тёплой воде. Улитка пьёт её, как собачка, над водой торчат только рожки. Но нужно следить, чтобы под панцирем в дыхальце не попала вода.

Улитку интересно брать на руки, своими медленными движениями она успокаивает и расслабляет. Брать в руки её надо осторожно, чтобы не повредить панцирь, ведь тогда она может заболеть, будет долго восстанавливаться или даже может умереть.

Нам с дочкой нравится наблюдать, как она ест, так размеренно — фрукт или лист зелени уменьшается буквально на глазах. Думаю, что у дочки она развивает наблюдательность и бережное отношение к живому".